Sánchez Flores: "Aspiramos al máximo y en este partido nos va bastante"

Sant Adrià de Besòs , 24 abr .- El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha afirmado hoy en la sesión previa al encuentro de mañana contra el Sporting de Gijón que, pese a las urgencias del rival, aspiran "aspiramos al máximo" en un partido en el que se juegan "bastante".

El preparador blanquiazul ha augurado un guión similar al duelo contra el Leganés: "Se asemejará bastante a lo que ocurrió entonces -ha señalado- porque nos enfrentamos a un equipo que se juega una de sus últimas oportunidades, aunque el Sporting es más experto y será un duelo muy complejo".

Por otra parte, Quique Sánchez ha comentado que la derrota contra el Atlético de Madrid, en la anterior jornada de Liga (0-1), no pasará factura a su equipo: "Si queremos crecer como grupo tenemos que saber cambiar mentalidades y saber pasar de un partido frente al Atlético en casa a uno contra el Sporting fuera".

El entrenador blanquiazul quedó satisfecho de la versión frente a los jugadores de Diego Simeone, pero imagina un Espanyol "mejor" en el futuro.

"Llevamos nueve meses trabajando y tenemos que sentar una base sólida para lo que se está construyendo. Estoy seguro que mejoraremos en todo. Es ilusionante, las ideas del club son de grandeza, no pequeñas", ha enfatizado.

El Espanyol, en este sentido, no está en el punto que desea Quique: "No somos un equipo reloj. No tenemos respuesta de fiabilidad absoluta y no tengo la sensación todavía de que seamos el bloque que está donde quiere estar", ha confesado.

Cuestionado por la ausencia del lateral derecho Javi López, el técnico ha reconocido que cuenta "con el mejor Javi López que hemos visto en toda la temporada, pero también tenemos una gran competencia en esa posición y mañana necesitamos unas características específicas", ha apostillado.

Además, ha desvelado que el delantero brasileño Leo Baptistao, recuperado de una larga lesión, no está para ser titular: "Está falto de físico, pero no está para jugar de inicio y quizá ni para 45 minutos".

Por otro lado, Quique Sánchez Flores ha evitado todas las preguntas sobre el derbi contra el Barcelona, el próximo sábado en Cornellà-El Prat: "No hay más partido que el de mañana, vamos a centrarnos en el Sporting y después empezamos a pensar en el siguiente".