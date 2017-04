El PSC responde a Zapatero: "En Cataluña no hay prejuicios contra nadie"

Barcelona, 24 abr (EFE).- El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha asegurado hoy que en ni su partido ni en Cataluña "hay prejuicios contra nadie", en respuesta a las palabras del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sobre los prejuicios hacia la aspirante a liderar el PSOE Susana Díaz.

En declaraciones minutos antes, justo antes de reunirse con el líder del PSC, Miquel Iceta, Zapatero ha afirmado que su reto es "deshacer" los "prejuicios" en Cataluña contra Díaz por ser mujer y andaluza, como, a su juicio, ocurrió también contra Carme Chacón por su género y origen.

"Aquí, en Cataluña, hay voces, y no me refiero al PSC, que han puesto encima de la mesa prejuicios sobre el proyecto político de Díaz. Hay un prejuicio que no me resisto a comentar: en la historia del PSOE ha habido normalmente candidatos y pocas candidatas. Pero he podido constatar como testigo directo que cuando hay una candidata se tiene en cuenta el origen. Ya pasó con Chacón, que era catalana y era un problema. Y ahora Díaz, que es andaluza y es un problema", ha explicado Zapatero, embajador de la candidata.

Preguntado al respecto en rueda de prensa tras la reunión de la comisión permanente de los socialistas catalanes, Illa ha señalado que "el PSC no tiene prejuicios contra nadie y en Cataluña, a estas alturas, no hay prejuicios contra nadie".

El PSC, ha insistido, "no tiene ningún tipo de prejuicio, está muy orgulloso de todos los precandidatos y lo seguiremos manteniendo. Los tres tienen una trayectoria política muy relevante, dentro del PSOE y en el conjunto de la política española, por lo que ante ellos no tiene que haber prejuicios de ningún tipo".

Illa ha recalcado la neutralidad de los socialistas catalanes en este proceso de primarias, en las que el PSC "respetará a todos los candidatos", porque al partido le "conviene que los tres candidatos tengan la mejor imagen posible en Cataluña y para eso trabajamos".

Y ha insistido en que Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López son "magníficos precandidatos". "Solo saldrán palabras de reconocimiento a su trayectoria", ha apuntado.

Sobre la propuesta de Pedro Sánchez en su mitin en Barcelona en que llamó a reconocer a Cataluña como nación dentro de una España nación de naciones, Illa ha considerado que el debate está "muy vivo y muy interesante" y los tres candidatos "están mostrando que el encaje de Cataluña es muy relevante y están haciendo propuestas muy interesantes, partiendo del documento de Granada".