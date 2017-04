Podemos y ERC ven presupuestos "falsos" y Cs defiende el giro social

Madrid, 24 abr (EFECOM).- Los grupos parlamentarios del PSOE, Unidos Podemos y ERC han recriminado al secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, que haya presentado hoy unos presupuestos de 2017 falsos e inflados, al tiempo que Ciudadanos ha defendido que suponen un giro social y el rescate a la clase media.

Nadal comparece hoy en la Comisión de Presupuestos del Congreso para abrir las cerca de 70 comparecencias de altos cargos que a partir de hoy y hasta el jueves desglosarán las diferentes partidas presupuestarias en la Cámara Baja.

El diputado del PSOE Javier Lasarte ha criticado que el Gobierno presente unas cuentas "falsas" con una previsión de ingresos "infladas" y con una recaudación que "no es creíble", por lo que le ha instado a Nadal a que garantice que el Ejecutivo no volverá a aprobar un acuerdo de no disponibilidad de créditos como hizo en 2016.

Lasarte ha dicho que se trata de un presupuesto "injusto", que genera mayor desigualdad, ya que aplican políticas fiscales regresivas aumentando los impuestos indirectos y ha criticado que el Impuesto de Sociedades "no termine de arrancar" para recaudar más.

Además, ha lamentado que se presente un proyecto "cortoplacista" y tenga una "falta de visión" en cuenta a la inversión en infraestructuras y por cambiar el modelo productivo y apostar por la economía del conocimiento.

El portavoz de Unidos Podemos, Segundo González, ha iniciado su discurso criticando que las comparecencias en la Comisión de Presupuestos no se abran a la sociedad civil, con la presencia, por ejemplo, de los agentes sociales, a su vez ha lamentado que los presupuestos hagan perder poder adquisitivo a los pensionistas al no incluir una revalorización de las pensiones según el crecimiento del IPC.

Ha afirmado que los "recortes" en el presupuesto y en la reducción del gasto podrían afectar al crecimiento de la economía y por lo tanto volver a incumplir el objetivo de déficit público pactado con Bruselas, que en su opinión debería volver a renegociarse en la UE para flexibilizar sus plazos.

González ha recordado que el gasto presupuestario "nos aleja del gasto medio con Europa", al tiempo que ha lamentado la caída de las inversiones y la subida en materia de Defensa, "algo simbólico sobre el modelo de país que quieren".

Por su parte, el portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha valorado que las cuentas "recuperen la clase media" y asienten las bases para impulsar la economía del conocimiento y de la investigación, y ha mostrado su satisfacción por los 4.100 millones de euros pactados con el Gobierno.