Pedro León: "El árbitro no está al nivel de esta liga"

Redacción Deportes, 24 abr (EFE).- Pedro León, jugador del Eibar, declaró este lunes, tras la derrota encajada por su equipo ante el Athletic Club (0-1), que el árbitro del partido "no está al nivel de esta liga".

"El nivel que ha mostrado hoy el árbitro no está al nivel de esta liga. Está claro que era expulsión (a Gonzalo Escalante), pero fui a pedirle explicaciones y me dijo que no nos iba a pitar una falta porque en Villarreal nos pitó un penalti. Que el señor Sánchez Arminio me abra un expediente, pero el nivel no ha sido de Primera División", dijo a beIN Sports.

"Me parece increíble. Que no venga con esta soberbia. He ido a hablar con él y a pedirle explicaciones y me saca tarjeta amarilla. Es increíble", añadió.

"Lo que pasa es que aquí no se puede hacer nada. Parece que estamos en una dictadura y con los árbitros no se puede meter nadie", agregó.

"Voy con el calentón, pero no me arrepiento de lo que estoy diciendo porque me parece que todos tenemos que estar al nivel y que, si nos equivocamos, que haya consecuencias para todos, no sólo para los clubes", señaló.