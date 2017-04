Herrera cree que para ganar a Villar "hay que quitarle el miedo a la gente"

Sevilla, 24 abr (EFE).- El presidente de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), Eduardo Herrera, cree que para ganar a Ángel María Villar en las elecciones a la presidencia de la Española (RFEF), que se celebrarán el próximo 22 de mayo, "hay que quitarle el miedo a la gente".

Herrera, que forma parte de la candidatura del exsecretario general de la RFEF Jorge Pérez, ocuparía el cargo de vicepresidente primero si ésta es la opción elegida por los asambleístas.

El presidente de la territorial andaluza reconoció, en una entrevista con Efe, que las fuerzas entre la candidatura de Villar y la de Jorge Pérez están "igualadas" y que ello es debido a que muchos sectores del fútbol español "tienen miedo".

"Un dirigente que da miedo no es un buen dirigente", destacó Herrera, quien consideró que lo que hay que hacer en estas elecciones es simplemente "meter el voto".

"No hay que insular, ni ir a la guerra, ni meter mierda, solo el voto", destacó Herrera, quien relató el caso de un actual entrenador de Segunda División, del que no quiso desvelar el nombre, que estaba incluido en la candidatura de Jorge Pérez y que recibió una carta para que renunciara a ella.

"Le llegó hecha la carta, sólo para que la firmara. Ese entrenador se está jugando un ascenso a Primera", comentó el presidente de la RFAF, quien no quiso ser más explicito pero sí lamentó que "así sí puede seguir", en alusión a Villar y sus opciones de ser reelegido.

"Pelea va a haber. Partimos con una base más grande, a pesar de que los presidentes de las territoriales están con Villar, salvo Andalucía, Aragón y Galicia, aunque hay algunos más que no se quiere significar", subrayó.

Herrera comentó que se puede dar el caso de que en territoriales solo su presidente vote a Villar, porque los representantes de los clubes y de los jugadores estarán con la otra candidatura.

El actual máximo dirigente de la Andaluza destacó el apoyo que tiene la opción de Jorge Pérez de LaLiga y de su presidente, Javier Tebas, y aseguró que de ganar estas elecciones la intención es "darle la vuelta a la Federación Española como a un calcetín".

"Queremos que se hable de fútbol, que se pregunten a los clubes qué competiciones quieren, que se deje hablar en las Asambleas", dijo Herrera, quien añadió que las territoriales tienen fijada una reunión trimestral y que no se convocan porque a Villar "no le apetece ir".

Herrera también se refirió al desequilibrio en el reparto del presupuesto federativo y a la nula promoción del fútbol femenino, del fútbol sala y en general del fútbol aficionado y de base.

"Hace quince años, la Federación tenía trece o catorce millones de presupuesto y hoy tiene 142. En aquella época se nos subía a las territoriales un seis por ciento anual y cuando la espuma empezó a subir y se llegaron a los 112 millones nos los congelaron seis años seguidos", recordó.

Herrera añadió que Villar incluye en su programa electoral que "reclamará, en vez de uno por ciento, el tres" de los derechos televisivos a LaLiga, pero que antes de que se empezara a redactar el Decreto, el entonces presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, le ofreció el cuatro por ciento y lo despidió "de mala manera" y luego no fue a ninguna reunión de su redacción.

"Esa generosidad con la que nos llamó el secretario de Estado -Cardenal- fue respondida de mala manera por el presidente de la Española", lamentó Herrera, quien por ello no puede secundar "el orgullo de Villar".

"Yo tengo que apelar por la dignidad de los clubes a los que represento, que son los andaluces, e inmediatamente le pido a (Javier) Tebas ese dinero y con eso este año el fútbol andaluz va a tener 400.000 euros para el fútbol femenino, lo mismo para el fútbol sala, seis mil euros para los clubes -aficionados-", subrayó.

El presidente de la RFAF anunció que si ganan las elecciones en el primer mes de gestión convocarán una Asamblea y distribuirán este dinero "entre los clubes de Segunda B, que ahora reciben seis mil euros y van a recibir 85.000, y los de Tercera, que va a recibir 38.000 euros".

"Todo esto pasa por el orgullo de no hablar con Tebas. Usted no es Villar, es el presidente de la Española", apuntó Herrera, quien, por otra parte, también destacó que la RFEF "no hace nada, pasa olímpicamente de la violencia", en alusión a esta lacra que rodea el fútbol, al igual que con "los amaños de los partidos", apartado éste en el que destacó la labor de LaLiga.

Herrera se cuestionó el porqué de esta falta de interés por estos problemas y dijo que quizás será porque "es más bonito estar siempre en la FIFA y en la UEFA", en alusión a los continuos viajes del actual presidente de la RFEF.