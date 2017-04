La fiesta postelectoral abre a Macron su primera polémica

París, 24 abr (EFE).- La fiesta en una "brasserie" de París con la que el socioliberal Emmanuel Macron celebró anoche rodeado de famosos su paso a la segunda vuelta de las presidenciales francesas le ha valido al candidato su primera polémica antes de la ronda final del próximo 7 de mayo.

Las fotografías de Macron en actitud triunfal y rodeado de gente conocida no tardaron en ser comparadas con la velada del expresidente Nicolas Sarkozy en el lujoso restaurante "Fouquet's" el 6 de mayo de 2007, día de su victoria.

Aunque los precios en el restaurante "La Rotonde", donde Macron celebró los resultados, son más reducidos y la lista de invitados del exministro de Economía también fue menos amplia, las críticas no tardaron en llegar.

"Macron de fiesta en La Rotonde. Atención: No nos olvidemos del Fouquet's", señaló un internauta en Twitter.

Para Sarkozy, su celebración en ese restaurante cimentó su criticada imagen de nuevo rico, aficionado al lujo y a la exposición pública de su vida privada.

Los reproches a Macron se extendieron además al hecho de estar de fiesta tras unos comicios en los que la extrema derecha, representada por Marine Le Pen, se ha asegurado el paso a la segunda vuelta.

"No habéis entendido nada. (...) No creo que en el 'Fouquet's' hubiera muchas secretarias, agentes de seguridad. Ese entorno parisino no me tiene que dar ninguna lección", se defendió ayer el aspirante, que encabezó el escrutinio con el 23,75 % de los votos, 2,23 puntos porcentuales más que Le Pen.