Escribá: "Tenemos nivel para ganar en el Calderón"

Vila-real , 24 abr .- El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, ha asegurado hoy que su equipo tiene nivel para ganar en el estadio Vicente Calderón, donde mañana se enfrenta al Atlético de Madrid en una nueva jornada de Liga.

"Como entrenador he hecho buenos partidos en el Calderón con los equipos que he ido, pero sabemos que no es fácil ganar a un equipo como el Atlético. Nuestros jugadores saben lo que es competir en esos campos y con esos equipos, por lo que vamos con la idea de hacer algo importante. Creo que tenemos nivel para hacer un buen partido y ganar", ha dicho en rueda de prensa.

Ha destacado además que se enfrentan dos de las defensa más fuertes del campeonato, si bien ha recordado que el villarreal ha tenido algunos resultados en los que les han marcado más goles de lo habitual.

El entrenador del Villarreal considera que "a nivel de equipo, el Atlético es el mejor de España, por el esfuerzo colectivo, solidaridad", además de destacar que "da igual quien juegue" ya que su rendimiento no se resiente, al tratarse de un equipo que "lleva años siendo así".

"El Atlético es un equipo peligroso. La idea es tener el control del balón lo máximo posible, pero sabemos que habrá fases que lo vamos a pasar mal, pero somos un equipo que sabemos pasar esos malos momentos. Queremos evitar entrar en su ritmo e intentar controlar el juego lo máximo posible", ha añadido respecto al rival.

Además, el técnico valenciano ha destacado el hecho de que el Villarreal es un equipo que basa su ataque en la velocidad y considera que ser rápidos les dará opciones ante el Atlético. "Ellos son un equipo que se desordenan muy poco, pero sabemos que debemos aprovechar los espacios que nos puedan dejar", ha agregado.

Escribá ha lamentado el escaso tiempo que han tenido para preparar el partido desde el sábado aunque cree que el equipo ya trabaja con unos mecanismos que ya tiene claros y seguirán igual en este encuentro.

Ante la acumulación de partidos en cortos periodos Escribá tiene previsto hacer rotaciones, tanto por el esfuerzo realizado como por el hecho de que "hay gente que va pidiendo paso". De todas formas, ha anunciado que "no será un once nuevo" y que su idea es "poner a varios futbolistas de refresco".

Respecto a la recta final de Liga, Escribá ha indicado: "Es "importante ganar los partidos de casa, ya que siempre parecen más fáciles, pero también queremos sumar fuera y ganar uno de estos partidos que parecen tan complicados y con ese convencimiento vamos".

"El empate sería bueno, pero sería de mediocres firmarlo de antemano. Vamos con la idea y el convencimiento de que podemos ganar", ha concluido.