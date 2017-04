Energía dice que en la decisión sobre Garoña "hay que oír a todo el mundo"

Madrid, 24 abr (EFECOM).- El secretario de Energía, Daniel Navia, ha dicho hoy que en la decisión sobre la continuidad operativa de Garoña o su cierre definitivo "hay que oír a todo el mundo" y "echar cuentas", como prevé el pacto de investidura de PP y Ciudadanos, que contempla hacer auditorías energéticas.

Navia, tras comparecer en la Comisión de Presupuestos del Congreso, ha manifestado, a preguntas de los medios de comunicación sobre el anuncio del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, de no reanudar la actividad en Garoña por no ser rentable la energía nuclear, que "es una de las muchas empresas que hay" y ha recordado que "hay otras que no están diciendo lo mismo".

En su opinión, la auditoría de costes prevista en el pacto de investidura de PP y Ciudadanos para la energía nuclear y la hidráulica "puede ser el contexto en el que hay que valorar" si tiene sentido la continuidad de Garoña y las nucleares.

Ha insistido en que el cierre de la central, gestionada por Nuclenor, sociedad participada al 50 % por Garoña y Endesa, "no supondría un cambio respecto a la situación actual", al ser su caso "distinto al de otras centrales porque está parada desde hace mucho tiempo".

No obstante, ha reiterado que, tanto en el caso de Garoña como en el de la generación de energía nuclear en general, habrá que "oír a todo el mundo, pedir opinión a agentes externos, hacer evaluaciones y llegar a un consenso entre todos sobre cuál es la mejor fórmula",

Respecto al informe del que se ha venido hablando que ha enviado Nuclenor, según el cual devolver Garoña a la actividad le costaría casi 200 millones de euros, Navia ha dicho que no le consta, como tampoco que la empresa haya retirado su petición de renovar la licencia de explotación.