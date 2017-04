Diego Muñoz y José Avillez se alían para llevar los sabores de Perú a Lisboa

Lisboa, 24 abr (EFE).- El chef peruano Diego Muñoz y el portugués José Avillez se han aliado para abrir antes de final de año en el centro de Lisboa la Cantina Peruana, un espacio en el que se concentrarán los sabores más típicos del país sudamericano.

Ambos expertos acariciaban la idea de convertirse en socios desde que trabajaron juntos en la cocina de elBulli de Ferran Adrià, pero no se pusieron manos a la obra hasta 2015, según explicaron hoy los cocineros en un comunicado conjunto.

La Cantina Peruana, que supone además la primera vez que Avillez se asocia con un chef no portugués, se enclavará en el Bairro de Avillez, un espacio gastronómico situado en el céntrico barrio de Chiado, y tendrá un ambiente "relajado".

La idea es ofrecer "una cocina peruana contemporánea" firmada por Muñoz, quien opina que la capital lusa "está receptiva y preparada para un diálogo entre la cocinas portuguesa y peruana".

Por su parte, Avillez destacó que "tiene sentido apostar por la oferta de cocinas étnicas representadas por chef nativos" ahora que está creciendo la "promoción internacional" de Lisboa.

La Cantina Peruana fue presentada hace un mes en el festival "Peixe em Lisboa", pese a que aún está en fase de desarrollo y carece de fecha de apertura.

José Avillez, considerado una de las grandes referencias de la cocina en Portugal, tiene entre sus más destacados establecimientos el Belcanto, en la capital lusa, que tiene dos estrellas Michelín y está en el puesto 85 de la prestigiosa "The World's Best Restaurants List".

Mientras, Diego Muñoz, con experiencia en los españoles Mugaritz y elBulli, fue chef del prestigioso Astrid & Gastón, el restaurante limeño de Gastón Acurio, al que llevó al primer lugar de la "Latin America's 50 Best Restaurants List" y al décimo cuarto puesto de "The World's 50 Best Restaurants List".