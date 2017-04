Díaz asegura que primarias no influyen en su proyecto de país: "Yo no cambio"

Sevilla, 24 abr (EFE).- La presidenta andaluza y precandidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, ha asegurado hoy que las primarias no influyen en su concepto de país porque ella siempre defiende "lo mismo", a lo que ha agregado: "Yo no cambio, yo siempre soy la misma persona y represento el mismo proyecto político".

Díaz, que hoy participa en la conmemoración de los 40 años de la legalización de CCOO Andalucía, ha respondido así al ser preguntada por los periodistas por la afirmación de su rival en las primarias, Pedro Sánchez, quien ha señalado que "Cataluña es una nación, y España una nación de naciones".

Ha dicho que no iba a hablar "de las definiciones de nadie" y ha manifestado que ella defiende "siempre lo mismo, haya primarias o no las haya", un proceso que ha afirmado que no influye en su proyecto "de país, de convivencia, de proyecto que vertebra España y que le ha dado los mejores años a nuestra democracia".

"Que cada uno responda de lo que diga, yo respondo de lo que digo yo, y no es poco", ha agregado la socialista andaluza.

Díaz considera que los ciudadanos y sus compañeros de partido saben que ella no cambia y que no le "afecta" que haya primarias "ni un proceso electoral", ya que entiende que la mejor manera de "dar confianza" es diciendo y defendiendo siempre "aquello que uno cree".

Sobre la coincidencia de ambos hoy en Andalucía, Díaz en un acto en Jerez de la Frontera (Cádiz) y Sánchez en otro en Huelva, ha señalado que en España van a coincidir todos los candidatos "a lo largo de estos días hasta el 21 de mayo".

Ha opinado que "eso es lo normal" y además cree que es "bueno" que las primarias se estén llevando "con mucha intensidad", ya que ha asegurado que así las está viviendo ella, "con ilusión, con intensidad, con mucho cariño y muchas ganas".