DeVries: Para lograr la salvación, "lo más importante es estar unidos"

Sevilla, 24 abr (EFE).- El alero estadounidense Troy DeVries ha declarado este lunes, en su presentación como jugador del Betis Energía Plus, que agradece la "oportunidad de ayudar al equipo" en la consecución de lo que ha tildado como "gran reto" de la permanencia, para lo que considera que "lo más importante es estar unidos".

"Me gustan los retos. Este equipo puede salir de la zona baja de la clasificación. Tenemos las herramientas adecuadas para salir de esta situación. Hay que ser positivos. Me encanta España, lo he pasado muy bien en mis anteriores estancias y todos mis compañeros lo están haciendo bien para ayudar", ha añadido DeVries.

El baloncestista norteamericano, que debutó con la camiseta bética el sábado contra el Valencia Basket, es consciente de que "la ACB es distinta a la Liga de Desarrollo" de su país, en la que militaba hasta hace un mes, ya que el campeonato español "es más de habilidad", mientras que "la otra es más atlética".

Por su parte, Berni Rodríguez, director deportivo del Betis Energía Plus ha valorado que DeVries "conoce la liga", lo que ha constituido "un dato clave para su fichaje y su rápida adaptación" y además, sabe "de su calidad humana" porque ambos jugaron "juntos en el Unicaja".

Rodríguez ha recordado que el "sábado jugó unos minutos y lo hizo bastante bien", lo que muestra que el estadounidense "llega con muchas ganas de ayudar" al "cambio en el equipo" que detectó en la ajustada derrota frente al Valencia, líder de la Liga Endesa.

El técnico malagueño defendió haber "actuado de la manera mejor" para atajar la crisis de un Betis que es penúltimo y que "al final de temporada se verá si las decisiones han sido las más acertadas", si bien puede pesarle haber "confiado en el anterior entrenador", el croata Zan Tabak, "hasta el final".

Por último, Berni Rodríguez ha reconocido que el conjunto verdiblanco está "abajo por deméritos deportivos", si bien ello no es óbice para haberse sentido "perjudicados en momentos puntuales por los árbitros".