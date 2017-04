Ciudadanos releva a Alexis Marí como portavoz de las Cortes valencianas

Madrid, 24 abr (EFE).- La Ejecutiva de Ciudadanos ha relevado de su cargo al portavoz en las Cortes valencianas, Alexis Marí, y le ha sustituido por María del Carmen Sánchez, en una decisión dirigida a mejorar la "cohesión interna" de la formación naranja y la estrategia política en ese territorio.

Alexis Marí, junto a su mujer Carolina Punset, eurodiputada de Cs, llevaba varios meses criticando a la ejecutiva del partido y el camino político que estaban tomando.

Este cambio, ha explicado el secretario general de Cs, José Manuel Villegas en una rueda de prensa en la sede de Alcalá, se adopta por una cuestión de "confianza política" y buscando una mayor coordinación "tanto del grupo parlamentario como a nivel orgánico" dentro de la Comunidad Valenciana.

Además había "una falta clara" de rumbo político, ha dicho Villegas, que ha anunciado también el cambio del portavoz de Badajoz, cargo que ahora pasa a ocupar Julia Timón, y al de Huelva, que desde hoy será María Marín.

Son los tres únicos cambios que ha hecho la dirección en las portavocías municipales, autonómicas, de las Cortes Generales y del Parlamento Europeo, lo que supone la confirmación del 95 por ciento de sus cargos institucionales del partido en el momento en que Cs empieza a poner en marcha su estructura autonómica.

Sobre Murcia, Villegas ha insistido en que la condición "'sine qua non'" para apoyar la investidura del candidato del PP, Fernando López Miras, el jueves es la eliminación de los aforamientos.

Es el PP quien necesita el voto de Ciudadanos, ha dicho el secretario general, y, por tanto, es Cs "quien impone las condiciones".

"Y esa es la discusión, si lo acepta o no. Si no lo hace no permitiremos ese gobierno y si lo hace, puede haber gobierno en Murcia esta semana", ha señalado Villegas.