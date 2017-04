Cifuentes dice que las cuentas actuales del PP de Madrid son "transparentes"

Madrid, 24 abr (EFE).- La presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado hoy que desde su llegada a este cargo las cuentas del partido son "absolutamente transparentes" y "claras", y ha comentado que es un asunto que va a seguir "muy de cerca".

"Desde el momento en el que yo me he hecho cargo del PP de Madrid nuestras cuentas son absolutamente transparentes, absolutamente claras, sabemos lo que tenemos, lo que no tenemos, a qué vamos a destinar (dinero) y en qué estamos destinando lo que tenemos", ha dicho.

Para ello, ha señalado que hay una "estupenda tesorera" en el partido que es la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo.

Cifuentes ha hecho estas declaraciones a los medios tras la firma del quinto plan director de prevención de riesgos laborales con la patronal y los sindicatos, preguntada sobre la operación Lezo, en la que ha sido encarcelado el expresidente regional Ignacio González, y la vinculación de ésta con la posible financiación irregular del PP de Madrid.

"Las cuentas del PP es algo que voy a seguir muy de cerca, a supervisar", ha recalcado la también presidenta de la Comunidad de Madrid.

No ha querido pronunciarse sobre si piensa hacer una auditoría en el PP de Madrid para averiguar si pudo haber financiación irregular en el partido, al señalar que es un asunto que está "bajo secreto de sumario".

"Lo más importante en estos momentos es dejar que la Justicia trabaje y facilitar en la medida de lo posible que la Justicia pueda hacer su trabajo con rapidez", ha apuntado.

En la actualidad, ha reconocido que la situación económica del PP de Madrid "no es buena" ya que los ingresos están "muy mermados", por lo que están tratando de limitar también los gastos, actuando de una manera "lo más austera posible".

"Nos financiamos básicamente con cuotas de afiliados y aportaciones que hace el grupo parlamentario popular en aplicación lógicamente de la Ley y con las aportaciones que de manera voluntaria realizamos los que somos cargos públicos del PP", ha explicado.

Por otro lado, ha subrayado que tanto desde el Gobierno regional como desde el PP de Madrid van a colaborar en lo que les pida la Justicia, aunque ha querido distanciarse de los hechos que investiga la denominada operación Lezo.

"Mi responsabilidad como presidenta de la Comunidad empieza en el momento en que me nombran presidenta de la Comunidad de Madrid", ha sostenido.

Preguntada sobre si se sorprende por los hechos que se van conociendo en el marco de esta operación de la Guardia Civil y las detenciones practicadas, Cifuentes ha comentado que su capacidad para sorprenderse la tiene "bastante colmada desde hace muchos años".

"Ya tengo más de 50 y he visto muchas cosas a lo largo de mi vida, no me sorprendo por casi nada", ha concluido.