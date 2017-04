El ciclista Yohann Offredo, herido tras una agresión mientras entrenaba

Roma, 24 abr (EFE).- El ciclista francés Yohann Offredo (Wanty Groupe Gobert), de 30 años, salió herido hoy tras ser agredido por ignotos con una maza y un cuchillo mientras entrenaba en su país, según informó el mismo deportista a través de su cuenta de Facebook.

Offredo aseguró que tiene la nariz rota y hematomas en todo el cuerpo y que nunca hubiera imaginado que tendría que "arriesgar la vida" para ejercer su profesión.

"Hoy he sido agredido con un cuchillo y una maza mientras me entrenaba con dos amigos. El resultado es: nariz rota, el costado tocado y hematomas en todo el cuerpo. Pero, más allá de las lesiones físicas, me siento sacudido psicológicamente", publicó el ciclista.

"No estoy enfadado, sólo estoy triste porque ya no quiero que mis hijos practiquen este fantástico deporte, es demasiado peligroso", agregó.

Este accidente se produce dos días después de que, en circunstancias completamente distintas, el ciclista italiano Michele Scarponi falleciera tras ser arrollado por un camión mientras entrenaba en la región italiana Marcas.