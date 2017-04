Carmena: El Gobierno de Madrid y el PP "se sostenían en una trama criminal"

Madrid, 24 abr (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha afirmado hoy que con la dimisión de Esperanza Aguirre se ve que el Gobierno regional y el PP "se sostenían en una trama criminal".

"El cáncer de la democracia es la corrupción. Con la marcha de Aguirre vemos que todo un Gobierno y el PP se sostenían en una trama criminal", ha escrito Carmena en Twitter.

Aguirre ha anunciado hoy su dimisión como concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid tras el encarcelamiento de su mano derecha y sucesor como presidente autonómico, Ignacio González, investigado por presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II y financiación ilegal del PP.

"Me siento engañada y traicionada (...) No vigilé todo lo que debía", ha declarado Aguirre en una breve conferencia de prensa para anunciar su cese y en la que no ha admitido preguntas.