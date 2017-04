Un Atlético lanzado y un Villarreal presionado

(Actualiza el séptimo párrafo)

Madrid/Vila-real , 24 abr .- El estadio Vicente Calderón enfrentará este martes a Atlético de Madrid y Villarreal, el primero lanzado en el tercer puesto, con sólo una derrota en las últimas 17 jornadas y nueve triunfos en sus últimos siete duelos de Liga, y el segundo en la quinta posición, pero presionado de cerca.

El conjunto rojiblanco, con tres puntos de renta más la diferencia particular sobre el Sevilla, cuarto, tiene margen de error; el equipo amarillo no, porque, ya lejos de la Liga de Campeones, a ocho puntos, tiene a menos de un triunfo de diferencia a su inmediato perseguidor, la Real Sociedad, en la sexta plaza.

Esas son sus respectivas situaciones a cinco jornadas del final del campeonato, mañana con un duelo entre sí, en un choque que comprueba el imponente momento del Atlético, reconocible ya en muchos de sus aspectos al que ganó la Liga en 2014 o alcanzó dos finales de la Champions. Un bloque, firme atrás y concreto arriba.

Desde esos trazos solventó el pasado sábado su visita al Espanyol (0-1), ha ganado y ha dejado su portería a cero en ocho de sus últimos once choques oficiales, ninguno de ellos perdido, sólo ha sido derrotado en uno de sus últimos 17 partidos de la Liga, es tercero y, como mínimo, la cuarta posición ya es casi matemática.

Lo puede ser del todo en esta semana, siempre que gane su choque contra el Villarreal, quinto y once puntos por detrás. Si lo logra será su quinta clasificación consecutiva para la Liga de Campeones, a la espera, después, de certificar una tercera plaza que, por el momento, es suya. Ahí está inmóvil desde hace ya cinco jornadas.

Mientras en los despachos la atención se centra en la apelación que presenta este lunes el Atlético de Madrid en una vista ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la sanción sin fichar en el próximo mercado de fichajes, en el terreno de juego el foco está puesto en el partido más inmediato, frente al Villarreal.

No se esperan apenas cambios en el once tipo de Simeone en los últimos tiempos, alterado por la baja por lesión de Juanfran Torres y la seria duda de Sime Vrsaljko, que ultima su puesta a punto de la rotura del ligamento cruzado posterior de la rodilla, pero que aún no tiene el alta. Esta tarde se entrenó al margen y este martes se sabrá si entra en la convocatoria, aunque parece poco probable.

Los dos son laterales derechos, la posición en la que Simeone recurrió el pasado sábado al uruguayo José María Giménez, el mismo que jugará este martes de titular en ese puesto si Vrsaljko aún no está listo. En el resto del once sólo se prevé una novedad más: el francés Kevin Gameiro por Fernando Torres en la delantera.

Ahí es indiscutible Antoine Griezmann. El atacante galo, fundamental de nuevo para la victoria del equipo rojiblanco contra el Espanyol, ha marcado diez goles en los últimos trece partidos. Ya va esta temporada por 25 entre todas las competiciones y dieciséis en la Liga, en la que, entre sus tantos y sus asistencias, ha sido crucial en 36 de los 68 puntos sumados este curso por el Atlético.

El portero Jan Oblak; los defensas Stefan Savic, Diego Godín y Filipe Luis; y los centrocampistas Yannick Carrasco, Saúl Ñíguez, Gabi Fernández y Koke Resurrección completan el probable once para este martes del Atlético, salvo alguna posible rotación en un equipo que sólo ha perdido tres de sus 28 choques oficiales de 2017.

Enfrente, el Villarreal llega al Calderón con la necesidad de sumar puntos que le mantengan en las plazas europeas, en las que sostiene una igualada pelea con varios rivales como el Athletic Club, el Eibar o la Real Sociedad.

Los de Fran Escribá necesitan ganar uno de sus tres partidos como visitantes, para no tener que jugársela solo en los duelos de casa y por ello llegan al encuentro con esa idea y con el recuerdo de los dos buenos resultados logrados en las dos últimas temporadas, una victoria y un empate en el Vicente Calderón sin goles en contra.

El equipo sigue con las bajas de Sergio Asenjo, Denis Cheryshev y Víctor Ruiz, los tres lesionados desde hace unas semanas, por lo que el técnico ha decidido convocar al resto de los jugadores que tiene en plantilla: 20 futbolistas.

Con ello, Escribá podrá realizar algunos cambios en el once que ya había dejado caer tras el partido del sábado, ya que jugar tres partidos en solo una semana hace que vuelvan las rotaciones en este encuentro.

Nombres como los de Castillejo, Dos Santos, Rodri, José Ángel, Sansone o Adrián López parecen contar con opciones de titularidad, lo que daría descanso a jugadores como Jaume Costa, Roberto Soriano, Soldado, Bruno, Trigueros o Bakambu.

Así, el posible once podría ser el formado por Andrés Fernández en la portería, con una defensa con Mario Gaspar, Mateo Musacchio, Álvaro González y José Ángel, mientras que el centro del campo contaría con Bruno y Rodri como medio centros, a los que les acompañarían Jonathan Dos Santos y Samu Castillejo en las bandas y un ataque con Sansone y Soldado o Bakambu.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Giménez, Savic, Godín, Filipe; Carrasco o Gaitán, Gabi, Saúl, Koke; Griezmann, Gameiro.

Villarreal: Andrés Fernández; Mario, Musacchio, Álvaro González, José Ángel; Bruno, Rodri, Jonathan, Castillejo; Sansone, Soldado o Bakambu.

Árbitro: Iglesias Villanueva (C. Gallego).

Estadio: Vicente Calderón.

Horario: 21.30 hora local (19.30 gmt).

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Atlético (3º, 68 puntos); Villarreal (5º, 57 puntos).

La clave: La conexión Griezmann-Gameiro ante un rival replegado.

El dato: El Atlético de Madrid sólo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros contra el Villarreal, 0-1 en la jornada 34 del curso 2014-15. Los otros cuatro se resolvieron con tres triunfos amarillos (0-1, 1-0 y 3-0) y un empate (0-0).

La frase: "A nivel de equipo, el Atlético es el mejor de España", destacó este lunes Fran Escribá, entrenador del Villarreal.