El apoyo a la independencia de Escocia se mantiene estable, según un sondeo

Londres, 24 abr (EFE).- El apoyo a la independencia de Escocia se mantiene estable, en torno al 49 %, pese a la negativa de la primera ministra británica, Theresa May, a autorizar un segundo referéndum separatista en la región, indica un sondeo difundido hoy.

Esta encuesta, realizada por la firma demoscópica BMG para el periódico escocés "Herald", señala que, sin contar a los indecisos, el respaldo a la independencia está en el 49 %, frente a un 51 % que desea la permanencia en el Reino Unido, después de que May rechazara la petición del Gobierno escocés de celebrar otro plebiscito, tras el de 2014.

Computando el 12 % de indecisos, el apoyo por la secesión sería del 43 %, comparado con un 45 % que abogaría por continuar bajo la bandera británica.

El sondeo se hizo después de que May dijera que "ahora no es el momento" de organizar otro referéndum en Escocia, ya que el Reino Unido, argumentó, debe concentrarse en negociar con Bruselas el mejor acuerdo de "brexit" o salida de la Unión Europea (UE).

Estos resultados son muy similares a los que se han registrado desde el pasado enero, cuando la líder conservadora expuso en un discurso sus prioridades en la negociación del "brexit", que incluyen la salida del mercado único.

La propuesta ruptura radical con Bruselas impulsó el apoyo por la independencia en Escocia, dado que los escoceses votaron por amplia mayoría a favor de permanecer en la UE en el referéndum británico del pasado 23 de junio.

Sin embargo, parece que la negativa de May a autorizar un segundo plebiscito en la región, que aún no ha oficializado en una respuesta formal al Gobierno de Edimburgo, no ha hecho mella en la intención de voto.

El director de encuestas de BMG Research, Michael Turner, dijo que este último sondeo "muestra que el apoyo público por una Escocia independiente se mantiene muy ajustado desde el discurso de enero de May a favor de un 'brexit' duro (sin acceso al mercado único)".

Un portavoz del Partido Nacionalista en Escocés (SNP), gobernante en Escocia, señaló por su parte que el sondeo, realizado del 7 al 11 de abril entre 1.041 escoceses adultos, "demuestra que el apoyo a la independencia se mantiene estable y fuerte".

"Escocia afronta ahora la perspectiva de pagar un alto precio por un Gobierno conservador de la derecha más dura en Westminster (sede del Parlamento de Londres) y también un 'brexit' duro como una roca", declaró.

"Estos asuntos determinarán el tipo de país que será Escocia, de modo que el pueblo escocés debería tener la decisión final sobre su futuro", subrayó el portavoz.

May ha convocado elecciones generales anticipadas para el próximo 8 de junio, a fin de afianzar su mandato de cara a la conversaciones con la UE.

Estos comicios podrían cambiar el equilibrio de fuerzas en el Parlamento británico y variar el peso de los independentistas del SNP, que en 2015 obtuvieron una victoria histórica y se convirtieron en la tercera fuerza política, por detrás de los conservadores y los laboristas y por delante de los liberaldemócratas.