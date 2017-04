Andone, con ganas de revancha: "Le tenemos muchas ganas al Madrid"

A Coruña, 24 abr (EFE).- El internacional rumano Florin Andone, delantero del Deportivo, ha asegurado este lunes que en el vestuario del conjunto coruñés "aún" recuerdan la derrota (3-2) de la primera vuelta ante el Real Madrid en el descuento y por eso le tienen "muchas ganas" al conjunto blanco, que el miércoles visita Riazor tras haber caído en el clásico (2-3).

En el partido del Santiago Bernabéu, el Deportivo logró ponerse 1-2 en el marcador, pero el conjunto blanco lo volteó en la recta final del choque y se llevó los tres puntos con un tanto del central Sergio Ramos en el minuto 94, algo que abordó Andone en la rueda de prensa que ofreció tras el primer entrenamiento de la semana en la ciudad deportiva de Abegondo.

"Aún me acuerdo del partido de la primera vuelta y me da mucha rabia. En el vestuario le tenemos muchas ganas. Ojalá se pueda transmitir al campo. Luego está el nivel del Madrid, que te puede ganar 0-5 fácil, pero nosotros iremos al máximo", comentó el máximo goleador blanquiazul.

El delantero admitió que lo que más le fastidió de aquel partido fue el gol de Ramos y deseó que el miércoles "no se vuelva a repetir" un tanto así.

El autor de aquel gol decisivo en el Bernabéu no podrá jugar ante el Deportivo tras su expulsión en el clásico que se disputó este domingo en Madrid.

"Es un alivio para los delanteros que Ramos no esté porque para mí es el mejor central del mundo. Seguro que será mejor si no está él porque es muy bueno", opinó.

Andone abogó por "salir" a comerse "el mundo" ante el Real Madrid, uno de esos partidos que los jugadores esperan "todo el año".

"Yo personalmente le tengo muchas ganas porque para mí es el mejor equipo del mundo y me gusta competir contra ellos, ya pierda, empate o gane. Queremos estar en el campo, la gente tiene ganas para decir: 'nosotros también podemos, somos buenos'. En el vestuario ya se está hablando del partido, lo esperamos nerviosos, con muchas ganas, con actitud para ganar", dijo.

El delantero del Dépor reconoció que "hubiera preferido que ganara" el Real Madrid al Barcelona porque así el equipo de Zinedine Zidane afrontaría el partido de Riazor "un poquito más relajado", si bien advirtió de que eso les tiene que "dar igual" a los blanquiazules, que deben pensar "en sumar" para sellar la permanencia "lo antes posible".

Además, el Deportivo tiene ganas de "borrar un poco la imagen" que dio este domingo ante la Real Sociedad (1-0) en Anoeta, un partido que decepcionó a la afición blanquiazul.

"La imagen no fue muy buena, un partido muy difícil, un partido en que nos hemos visto superados, pero la gente tiene que estar con nosotros en las buenas y las malas. No puedes ser del Deportivo cuando las cosas van bien y no serlo cuando van mal. Hay unos colores, un escudo y un equipo al que se tiene que querer", comentó.

El atacante deportivista señaló que "hasta ahora la afición ha sido ejemplar" con los jugadores y deseó que les "apoyen al máximo hasta el final" porque el "bien" de los futbolistas "es el bien de todos".

"No hay jugador al que le guste que su afición le pite. Somos los que somos, damos lo que podemos dar, no hay un jugador que salga al campo a pasearse, sino con la mejor actitud por nuestro propio orgullo, el equipo, la afición, nuestra familia, nuestra novia y amigos. No perdemos ni jugamos mal a posta, todos tenemos que estar unidos", expuso.