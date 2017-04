Setién destaca la permanencia y se queja de dos jugadas polémicas

Las Palmas de Gran Canaria, 23 abr (EFE).- Quique Setién, entrenador de la UD Las Palmas, ha destacado que el punto obtenido en casa ante el Alavés (1-1) les sirve para asegurar la permanencia matemática, y se ha referido al polémico gol del empate vitoriano, así como un posible penalti a Jesé en la última jugada del partido.

El técnico cántabro ha dicho en rueda de prensa que es "importante" haber certificado la salvación a cinco jornadas del final con este resultado, aunque no sabe si es "justo o no", porque en el tanto del empate de Ibai Gómez, el árbitro "desautoriza a su asistente", que se quedó parado y había "visto mejor" la posible influencia de Deyverson, en fuera de juego, en la trayectoria del balón hacia la red, delante del portero local.

Además, Setién ha comentado que Jesé Rodríguez le ha asegurado que fue objeto de penalti al ser empujado por Rodrigo Ely cuando pretendía rematar un centro lateral, justo en la última jugada del encuentro en el Estadio de Gran Canaria.

El preparador santanderino cree que su equipo hizo una "buena primera parte", pero en la segunda salieron "algo desconectados", pero tenían el partido "controlado" hasta que llegó la polémica jugada del empate del Alavés, y luego han tenido problemas para hacer su fútbol, pero no pasaron por excesivos apuros.

Para poner fin a las jugadas polémicas, Setién no tiene claro que el VAR (árbitros asistentes de vídeo) sea una solución definitiva: "Es cierto que la influencia que están teniendo los árbitros en los resultados finales quizá lo aconseje, pero no estoy seguro de que eso fuera a arreglar del todo las cosas", ha argumentado.

En cuanto a la expulsión de Livaja por una entrada por detrás a Marcos Llorente, Setién ha indicado que el jugador "no puede controlar su temperamento", aunque "trabaja para mejorarlo y cambiar su carácter", pero "no es fácil", y el futbolista "ya era así antes de venir", y lo aceptan "como es", porque "no nos queda otra".