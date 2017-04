Martín: "Quedan quince carreras y hay que seguir en esta línea"

Austin , 23 abr .- El español Jorge Martín (Honda), segundo en el Gran Premio de Austin de Moto2 señaló que "aún quedan quince carreras pero hay que seguir en esta línea todo el año".

"Estoy contento de poder ser tan constante y si bien siempre los primeros días me cuesta mucho en cada circuito lo acabo superando y soy competitivo, lo que espero es que sea así todo el año", comentó Martín quien dijo que no había sido su mejor día pero que al menos había recortado puntos a Mir.

"Era el objetivo que tenía marcado y lo he conseguido y ahora intentaré poder recuperar los máximos puntos posibles también en Jerez", recalcó Martín, quien comentó que su planteamiento de carrera era estar detrás de Canet, el más rápido de entrenamientos.

"El objetivo de todos era ponerse detrás de Canet, para intentar seguirlo y en la primera salida no lo he conseguido y en la segunda, el que lo ha hecho ha sido Fenati, que lo ha frenado y ya no lo ha hecho como en la salida anterior, pero si no se cae, habría sido una pelea entre los dos", explicó de la carrera el madrileño.