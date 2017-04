Juanfran: "Jamás quise dar la sensación de querer irme del Deportivo"

La Coruña, 23 abr (EFE).- Juanfran Moreno, lateral del Deportivo, ha matizado este domingo tras la derrota ante la Real Sociedad (1-0) las declaraciones que hizo en una entrevista esta semana en la que sembró dudas sobre su continuidad en el club gallego el próximo curso.

"Estoy muy triste, jamás quería dar la sensación de querer irme. Ha habido situaciones para poder salir y el club sabe bien que no he pedido ni forzado nada", comentó a los periodistas en la zona mixta de Anoeta.

El lateral aseguró estar "muy comprometido con el club" y "contento" con sus "compañeros y en la ciudad" gallega y reconoció que ha pasado "días difíciles" porque se han dicho "muchas cosas" de él, en referencia a las críticas que generaron sus declaraciones.

El pasado jueves, el lateral sembró dudas sobre su continuidad en el club coruñés, que se ha guardado la opción de adquirir sus derechos al Watford inglés de cara a las próximas temporadas.

"Tenía muy claro que quería seguir en el Dépor sí o sí, pero la frustración me está llegando, soy muy sentimental y me siento frustrado de no haber podido ayudar al equipo a crecer", comentó en una entrevista que concedió a Radio Coruña.

En ella, Juanfran explicó que "el mejor año" de su carrera no le estaba "valiendo para ayudar" al club, ya que en su opinión la plantilla que confeccionó el Deportivo "es brutal pensando en el dinero que hay" y tendría que estar más arriba en la clasificación.

"Tengo que saber si lo que quiere el entrenador lo puedo dar o me tengo que echar a un lado", afirmó también el lateral blanquiazul en la entrevista, en la que señaló igualmente que puede "ayudar" al club "de otra manera, con un traspaso".