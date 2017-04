Guardiola: "No tengo dudas de que la temporada que viene seremos mejores"

Londres, 23 abr (EFE).- Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, se mostró este domingo "orgulloso" de sus jugadores tras caer en la semifinal de la Copa de Inglaterra (FA Cup) a manos del Arsenal (2-1) y reiteró que su equipo "será mucho mejor la próxima temporada".

"Algunos jugadores se quedarán, otros se irán y otro vendrán. De lo que estoy seguro es que el curso que viene seremos mejores", señaló Guardiola en el estadio de Wembley.

El conjunto del técnico catalán se despidió de la Copa en semifinales, después de inclinarse ante el Arsenal en Londres. Los 'Citizens', que se adelantaron con un tanto de Sergio Agüero, se toparon en dos ocasiones con los palos y cayeron en la prórroga con un gol de Alexis Sánchez.

"Ha pasado muchas veces, pero esto es lo que es", respondió Guardiola al ser preguntado por la mala suerte de su equipo de cara a gol. "En estos partidos los detalles son clave, y los dos palos lo han sido", sostuvo.

"Sin embargo, el jueves tenemos un partido importante (ante el Manchester United en la Premier League) para el que tenemos que recuperarnos. No tengo ninguna queja de mis futbolistas", subrayó.

Preguntado sobre las lesiones de David Silva y el 'Kun' Agüero, Guardiola señaló que "mañana tratarán con los médicos", al tiempo que lamentó la temprana ausencia del futbolista canario, que tuvo que abandonar el terreno de juego mediada la primera mitad.

"No sé que influencia tuvo la lesión de David. Me dijo que no podía continuar y tuve que cambiarlo. Desde luego es mejor tenerlo sobre el campo que no, eso está claro", apuntó el preparador catalán.