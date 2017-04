Ciganda: "La clave fue el +1 del primer día"

Sitges , 23 abr .- La española Carlota Ciganda ha restado importancia al putt que ha fallado hoy en el hoyo 18 del Club de Golf Terramar de Sitges (Barcelona) y que le hubiera dado la victoria en el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open, y ha apuntado que la clave no estuvo en ese error sino en su discreta primera vuelta.

"La clave fue el +1 que hice el primer día, porque luego he hecho -16 en tres días, y eso suele ser resultado ganador en cualquier torneo", ha apuntado.

Ciganda tuvo un putt de menos de un metro para ganar el partido, pero el agujero escupió la bola y el título se lo acabó llevando la inglesa Florentyna Parker en el 'play-off' de desempate.

"Es una pena, pensaba que iba a ganar, porque iba jugando cómoda, tranquila y sabiendo que tenía pares 5 por delante para hacer daño. El 18 lo he jugado muy bien, pero ha sido una lástima fallar el putt. Lo he tirado un poco más fuerte de la cuenta, justo donde quería, pero no ha entrado. No quería que se me fuera por la izquierda y al final se fue tocando borde derecho", ha explicado.

La vigésimo segunda jugadora del ránking mundial ha estado cerca de ganar su primer torneo en España, pero ha asegurado irse satisfecha del juego desplegado estos cuatros días en Sitges.

"Así es el golf, pero estoy contenta porque he jugado bien. Me ha encantado la semana, que haya venido tanta gente y, sobre todo, tantos niños a vernos, es genial. Me encanta jugar en España y me motiva mucho, espero quitarme la espina de hoy en el Open de España", ha finalizado.

Parker, por su parte, se mostraba eufórica tras bañar su victoria con cava en el green del 18 después de cuatro hoyos de desempate: el primero compitiendo con Ciganda y Anna Nordqvist y los tres últimos solo con la sueca, después de que la española quedase eliminada.

"Ha sido fantástico. Estoy muy contenta, porque ganar siempre es increíble, pero más tras superar a jugadoras como Anna (Nordqvist), Carlota (Ciganda) o Azahara (Muñoz). He jugado bien no solo esta última jornada y el 'play-off', sino también durante toda la semana. No me he precipitado en ningún momento y he sabido aguantar la presión, que ha sido mucha", ha destacado.

La española Azahara Muñoz también tuvo un último putt para sumar el -15 que le hubiera permitido jugar el desempate, pero finalmente ha acabado en una meritoria cuarta posición, con 14 bajo par.

La malagueña ha admitido que fue "una pena" quedarse a un golpe de disputar el 'play-off'."Pero hay que mirar las cosas positivas y estoy encantada de cómo he jugado durante toda la semana y del gran apoyo que hemos tenido por parte del público", ha destacado.

"Tanto en el Open de España como aquí me he sentido muy arropada y animada por toda la gente. Hoy había un montón de niños siguiéndome y eso me genera una enorme satisfacción", ha apostillado.