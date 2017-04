Castillejo: "He disfrutado como un niño"

Madrid, 23 abr (EFE).- El atleta barcelonés Carles Castillejo asegura que en Madrid ha disfrutado "como un niño" del que puede ser el último maratón de su vida, al menos como corredor de elite.

"Me ha sorprendido haber terminado físicamente tan bien. He disfrutado como un niño, a pesar de algunos problemillas que hemos tenido en los avituallamientos, pero me lo he pasado genial", declaró en la meta el barcelonés.

Castillejo, de 38 años, es un fondista polifacético que ha logrado ser campeón de España en pista (5.000 y 10.000), cross y ruta (10 km, medio maratón y maratón).