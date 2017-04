Berizzo: "El cambio de dibujo no nos ayudó"

Vigo, 23 abr (EFE).- Eduardo "Toto" Berizzo, entrenador del Celta de Vigo, asumió la responsabilidad tras la derrota ante el Betis (0-1), en un partido en el que el cambio de dibujo táctico reconoció que no le sentó bien a su equipo.

"Nuestro primer tiempo fue malo. El equipo estaba incómodo. El cambio de dibujo no nos ayudó. Y aun así tuvimos la más clara, pero no hubiese sido justo adelantarnos. En la segunda parte, cuando estábamos más acomodados, nos marcaron el gol. Fue una formación inédita que no nos ayudó a jugar bien y eso es culpa del entrenador", comentó el técnico argentino en rueda de prensa.

Una derrota que, a juicio de Berizzo, prácticamente deja sin opciones a su equipo de luchar por uno de los puestos europeos: "Esta derrota te aleja. La Real Sociedad ganó. Matemáticamente hay una distancia considerable, pero los partidos hay que jugarlos con mucha intensidad e iremos a donde toque con mucha ilusión de seguir ganando. Mientras haya opciones, pelearemos".

El entrenador admitió que Theo Bongonda, quien falló la ocasión que pudo cambiar el rumbo del partido, no está atravesando "un buen momento", pero aseguró que ni a él ni al resto de jugadores les faltó actitud.

"No lo noté, y si lo hiciese no lo diría aquí. Es más el querer y no poder. El trámite no resultó cómodo. La gente joven siempre está expectante esperando partidos así. Se sintieron incómodos y no nos reconocimos", concluyó.