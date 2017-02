Vives: "La final ha sido un pequeño golpe pero queda mucha temporada"

Valencia, 23 feb (EFE).- Guillem Vives, base del Valencia Basket, admitió que haber perdido la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid ha supuesto una pequeña decepción pero recalcó que queda aún mucho en juego esta campaña y recordó que en el caso de la Eurocopa, de manera inminente.

"Tenemos nuestras opciones en la Eurocopa, es una competición que va a pasar muy rápido pero que ya está aquí. Y luego en la Liga hay que seguir luchando como lo hemos hecho estos años. Seguro que nos vienen experiencias muy bonitas y que el equipo las va a afrontar con muchas ganas", señaló en declaraciones facilitadas por el club.

Vives dijo que tras la intensidad de la Copa del Rey disputada en Vitoria ya tienen ganas de volver a jugar ante su gente y de seguir hacia delante.

El base advirtió también de la dificultades que tendrán para imponerse el sábado en la Fuente de San Luis al Divina Seguros Joventut. "Ahora mismo está abajo en la clasificación, pero perdimos el partido que jugamos allí", recordó.

"Es un equipo peligroso, que han demostrado que pueden ganar a cualquiera", recalcó Vives, que pidió hacer "un partido serio para que ellos en los últimos minutos no tengan la oportunidad de meterse en el partido".

Vives alabó la capacidad del Joventut, en el que se formó, de sacar nuevos jugadores "casi cada año" y admitió que para él siempre es un enfrentamiento "bonito" y "especial".

"Sí que es verdad que conforme pasan los años te vas acostumbrando a jugar este tipo de partidos pero siempre es especial reencontrarte con amigos y gente de club a la que tienes mucho aprecio", explicó.

Vives completó en la pasada jornada cien partidos con el Valencia en la ACB y admitió que se le ha pasado "el tiempo volando" desde que llegó a la entidad.

"Estoy muy contento, creo que esos cien partidos los he disfrutado mucho, esta etapa aquí en Valencia he crecido como jugador.

"Este equipo me ha dado la oportunidad de jugar una Euroliga, Eurocopas, una final de la Copa del Rey. El Valencia Basket sigue creciendo y vamos a aspirar a cosas mayores", auguró.

Vives explicó que de entre todos estos encuentros se queda con los disputados en la Fonteta ante el Real Madrid en dos ediciones de las semifinales de la liga "por la sensación de perder e irte al vestuario roto y que la gente te saque de nuevo a la pista con aplausos".

"Ya me impresionó el primer año que nos hicieron volver y la Fonteta estaba casi llena y el segundo año creo que hicimos un 'play off' brutal y con lesiones le plantamos cara al Real Madrid y por desgracia no pudimos y otra vez acabas la temporada con esa sensación de que la gente está orgullosa de nosotros", concluyó.