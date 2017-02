Valverde: "Es un momento duro, pero tenemos que seguir juntos y reaccionar"

Bilbao, 23 feb (EFE).- Ernesto Valverde admitió que la eliminación de la Liga Europa a manos del APOEL es "un momento duro" para el Athletic Club y subrayó que "la clave" a partir de ahora será "estar todos juntos" y "reaccionar" de cara al partido del próximo domingo en San Mamés contra el Granada.

"La cuestión es qué vamos a hacer a partir de ahora. De lo que se trata, como ya ha ocurrido otras veces, es levantarte cuando tienes un golpe muy fuerte como este. La clave esta en la reacción, lo que no podemos hacer es lamentarnos", subrayó Valverde en la rueda de prensa posterior al partido del GSP Stadium.

Para Valverde esta eliminatoria contra el APOEL "ha sido increíble" porque el Athletic no fue capaz de "de sacar partido" a su dominio "ni en la ida ni en la vuelta" y, además, el "índice de efectividad" del conjunto chipriota fue "muy grande" y el de su equipo "muy bajo".

"Tienen un índice de efectividad que no he visto en mi vida", reconoció el 'Txingurri' quien consideró que el 2-0 marcado de penalti por Gianniotas en el minuto 54 "sacó del partido" al Athletic.

"Con el 1-0 a los 25 segundos (de la segunda mitad) teníamos margen, peor el segundo gol nos sacó del partido sobre todo por cómo ha sido. Ellos se han metido muy atrás y nosotros nos hemos amontonado y no hemos tenido muchas opciones. Hemos hecho un gol creo que legal, pero bueno... No hemos tenido definición ni en la ida ni hoy tampoco", lamentó.

Cuestionado sobre la "actitud" del equipo Valverde recalcó que ha sido "buenísima". "Esa actitud es la que nos ha traído hasta aquí. Es lo mejor que tiene este equipo, que no se rinde nunca. Cuando pierdes aquí y en teoría eres el favorito hay barra libre para criticar. Aguantaremos el tirón", incidió.

El técnico ha eludido también poner un calificativo a una eliminación que ha llegado después de que, en su opinión, el Athletic jugó "para ganar los dos partidos, dominando el juego", aunque se acabó estrellando ante un rival "con más pegada".

"¿Que lo quieren llamar fracaso? Lo pueden llamar como quieran. Es verdad que no hemos hecho una Europa League muy buena, tampoco en la Fase de Grupos. Queríamos más. Hay que admitirlo y estar juntos como siempre hemos estado y el domingo ir a ganar el partido que tenemos. La cuestión es qué vamos a hacer a partir de ahora", reflexionó.

Por último, Valverde no quiso responder si este resultado pensará en su decisión de seguir o no en el Athletic la próxima temporada. "Con todo el respeto, no sé si es la noche más apropiada para hablar de esto", zanjó.