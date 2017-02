Trump dice que alertó a Tillerson de que su visita a México sería "difícil"

Washington, 23 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que alertó a su secretario de Estado, Rex Tillerson, de que su viaje a México iba a ser "difícil" porque es necesario "ser tratados con justicia" por esa nación vecina.

"Ahora mismo" Tillerson está en la capital mexicana y "yo dije que ese iba a ser un viaje difícil porque tenemos que ser tratados con justicia por México. Va a ser un viaje difícil", comentó Trump a los periodistas al inicio de una reunión en la Casa Blanca con ejecutivos de más de una veintena de grandes compañías manufactureras.

Además, insistió de nuevo en que el déficit comercial de EEUU con México es de 70.000 millones de dólares anuales, algo "insostenible" y que "no incluye las drogas que fluyen a través de la frontera como el agua".

"No vamos a dejar que eso suceda. No puedo dejar que eso suceda. Vamos a tener una buena relación con México, espero. Y si no la tenemos, no la tenemos", opinó el presidente.

También habló de su secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, que acompaña a Tillerson en su viaje a México y sobre quien dijo que está siendo "increíble en la frontera" porque, "por primera vez", se está sacando de EEUU a pandilleros, narcotraficantes y "tipos muy malos", y a un ritmo "que nadie había visto antes".

"Y es una operación militar", enfatizó a continuación.

Tillerson y Kelly llegaron el miércoles a México y el presidente Enrique Peña Nieto los recibirá hoy en función de los resultados de las reuniones que van a sostener con sus homólogos mexicanos.

Las relaciones bilaterales se tensaron ya durante la campaña electoral en EEUU y se han complicado todavía más tras la orden de Trump de construir un muro en la frontera común y su insistencia en que es México el que debe pagar la factura.

Peña Nieto canceló una visita prevista a Washington a finales de enero, aunque desde entonces ha habido contactos entre ambos gobiernos para evitar que las tensiones consuman del todo la relación bilateral.

Por otro lado, Trump también quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente entre EEUU, Canadá y México desde 1994, y al que culpa de la pérdida de empleos y cierre de fábricas estadounidenses.

Antes del viaje de Tillerson y Kelly a México, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, declaró este miércoles que la relación con el país vecino es "muy saludable y robusta".