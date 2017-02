Sainz: "Abandonar este Dakar fue de los disgustos más gordos de mi carrera"

Madrid, 23 feb (EFE).- El bicampeón del mundo de rallys y ganador del Dakar 2010, el español Carlos Sainz, dijo que el abandono en la última edición del pasado Dakar 2017, por un vuelco en la cuarta etapa, fue "uno de los disgustos más gordos" de su carrera, pero dijo que conserva la "ilusión" y la "motivación".

"Uno de los disgustos más gordos de mi carrera fue este Dakar, porque me preparé muy bien, me encontraba fantásticamente en la carrera. No empezó bien, tuvimos problemas pero a pesar de eso el día del accidente íbamos liderando, lo sabía, por eso me da tanta rabia", explicó este jueves Sainz en Madrid en un acto con Peugeot.

El piloto madrileño recordó lo ocurrido durante esa cuarta etapa que unía la ciudad argentina de San Salvador de Jujuy con la boliviana de Tupiza, en la que un vuelco lo obligó a abandonar.

"Sabía que había un accidente de Al-Attiyah, sabía que íbamos a pelear entre los pilotos de Peugeot... Cuando no tomas riesgos y ocurre lo que me pasó a mí por un poco de polvo y un despiste, te da una rabia tremenda", reconoció.

Respecto a sus planes de cara a la edición de 2018, Sainz reconoció que "de momento" no sabe lo que va a ocurrir.

"Sé que Peugeot va a repetir, está confirmado (el francés Sebastien) Loeb a día de hoy, creo que va a haber tres coches, pero no está seguro", comentó.

"No sé qué planes va a haber y qué voy a hacer. Por ilusión no va a ser, de momento el nivel de motivación y ganas lo tengo, me divierto. Si no, con 54 años no podrías correr ni ir a nivel que he ido. Lo paso bien y sigo disfrutando, pero de ahí a correr por correr hay una diferencia", advirtió Carlos Sainz.

El piloto español participó en un acto de la marca francesa Peugeot en un concesionario de Las Tablas (Madrid), en el que presentó a los pilotos José Antonio 'Cohete' Suárez y Pepe López, que disputarán esta temporada en el equipo Peugeot seis pruebas del Campeonato de Europa de Rallys.