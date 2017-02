Rubén Pérez: "El Deportivo es un club al que le tengo mucho cariño"

Madrid, 23 feb (EFE).- La calidad es un ingrediente que potencia cualquier equipo y Rubén Pérez (Écija, 1989) anda sobrado de ella. Muchos son los clubes que han recurrido a él para poner orden en esa vorágine que es el centro del campo y el destino le ha llevado ahora a Leganés. Una vez más, ha sabido hacerse indispensable.

P- ¿Qué sensación quedó en el equipo después de acariciar los puntos en el Camp Nou?

R- Lo importante era salir reforzados de este partido sabiendo de la dificultad que tenía el Camp Nou, un campo muy difícil donde el Barcelona no suelen dar muchas ocasiones. Mentalmente estamos bastante bien, el equipo está a la altura de lo que es la competición y eso es lo importante.

P- No jugó ese partido por sanción. ¿Cómo lo vio desde fuera?

R- La verdad es que desde fuera siempre se ve el fútbol mejor porque estás más tranquilo. El equipo compitió muy bien y si seguimos así vamos a conseguir el objetivo que nos hemos marcado. Hay tranquilidad, nosotros estamos entrenando bastante bien y pensando en el partido contra el Deportivo.

P- Estuvo allí. ¿Qué cree que ha cambiado desde entonces?

R- El Deportivo es un club al que le tengo mucho cariño y creo que desde que está en Primera ha competido siempre muy bien, se ha reforzado bastante bien y este año me gusta mucho porque tiene una plantilla muy compensada. Creo que a pesar de estar abajo tiene una plantilla bastante buena.

P- ¿Y en usted qué ha cambiado?

R- Maduras. Sigues siendo el mismo jugador que pasó por el Deportivo pero tienes siete años más y quizás he ido ganando un poco en experiencia. No creo que haya cambiado lo que es a nivel deportivo.

P- Pertenece al Granada. ¿Qué sensación tiene cuando ve que dos equipos con los que posee vinculación actualmente pelean por el mismo objetivo?

R- Si te digo que me da igual el Granada te mentiría porque pertenezco a ellos y a mi me interesa también que se salve. Si me das a elegir, lo que quiero es hacer las cosas bien y salvarme. Pero lógicamente claro que desearía que el Granada se salvase también porque mis derechos los tienen ellos y yo el año que viene tendré que volver. Que se salven el Leganés y el Granada.

P- ¿Si tiene que elegir uno?

R- Ahora mismo pertenezco al Leganés y lógicamente quiero que se salve el Leganés porque una salvación estando yo aquí es decir que las cosas se han hecho bien.

P- Ha vivido muchas experiencias en LaLiga. ¿Qué tiene de diferente el Leganés?

R- Es un club muy humilde donde hay un vestuario muy sano y muy bueno en el que nos entendemos bien. Esa es una de las cosas más importantes que hay en Primera, que haya un vestuario unido donde las ideas las tengas muy claras y creo que este es uno de los clubes donde existe eso.

P- ¿Lo ve como un lugar para encontrar la estabilidad en el futuro? ¿Le gustaría seguir si el equipo se salva?

R- Siempre he dicho que aquí estoy muy contento, me están tratando muy bien. Lo importante es que el equipo se salve y si es así, que creo que lo vamos a conseguir, el año que viene ya veríamos de cara al futuro lo que pasaría. No depende solo de mí.

P- Ha pasado por muchos clubes. ¿Cambiaría todo lo que ha vivido por asentarse en un equipo?

R- En gran parte sí. En muchos momentos es importante la estabilidad para un jugador. El año pasado creía que ya la tenía cuando firmé en Granada pero el club lo vendieron a un presidente chino que venía con una idea completamente diferente, firmaron a Paco, decidieron desprenderse de la mayoría de los jugadores y un año más he tenido que salir. Pero para mi eso no es problema porque ya estoy acostumbrado. Siempre me he adaptado bastante bien.

P- ¿Falta paciencia en el fútbol moderno a veces?

R- Sí, por momentos sí. Pero el fútbol es un deporte donde solo valen los resultados y en el momento en el que los resultados no salen, otra cosa nueva.