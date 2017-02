Pepe López: "Queremos ganar el Europeo y hay que ser competitivos pronto"

Madrid, 23 feb (EFE).- El piloto de rallys Pepe López, que competirá este año en la categoría Junior del European Rally Championship con el equipo Peugeot Sport, aseguró a EFE que quiere "ganar el Europeo" de su categoría, y para ello tiene que conseguir ser "competitivos lo antes posible"

"Estamos con ganas de hacer un buen año, esperamos aprender lo máximo posible porque para eso estamos aquí, y ser competitivos. Este año lo que queremos es ganar, y para eso hay que trabajar y ser competitivos lo antes posible", explicó el piloto madrileño de 21 años, que junto a su piloto Borja Rozada participará en seis de los rallys del circuito europeo en la categoría de menores de 28.

López, junto al asturiano José Antino 'Cohete' Suárez y su copiloto Cándido Carrera, son los dos pilotos que la factoría Peugeot ha incluido en su equipo, después de que se hicieran, primero el asturiano y luego el madrileño, con las dos últimas ediciones 208 Rally Cup (Copa Peugeot).

"Tener el privilegio de contar con el apoyo de Peugeot es muy importante, al principio sobre todo. Su apoyo ha sido lo que nos ha permitido ganar la Copa, esto ahora nos lo hemos ganado", aseguró López en una conversación con EFE tras la presentación del equipo en el concesionario de la marca en Las Tablas (Madrid).

Un equipo que cuenta con la dirección y los consejos de una eminencia como el bicampeón español de rallys Carlos Sainz, que dirige las carreras de estos dos jóvenes pilotos españoles, y que está cerca de su día a día, según reconoció Pepe López.

"Llevamos dos años trabajando con él, está claro que es una ayuda en muchos aspectos contar con su apoyo. Cada carrera le llamamos, hablamos con él, compartimos sensaciones", dijo el madrileño.

López fue la temporada pasada el piloto más joven en adjudicarse la Copa Peugeot -después de haberse impuesto el año anterior en la categoría Junior- una experiencia que le ha permitido aprender a afrontar muchas de las situaciones.

"La pasada temporada sufrimos muchas situaciones en cuanto a la competencia, a la gestión de la carrera y espero poder utilizarlas este año para no cometer errores que ya hayamos cometido", comentó.

Los pilotos Junior del European Rally Championship disputarán seis pruebas del calendario continental: Azores (Portugal), Canarias, Rzeszow (Polonia), Zlin (República Checa), Roma (Italia) y Ljepaja (Letonia), comenzando por las islas portuguesas el 30 de marzo y 1 de abril.

"Son seis pruebas, dos de tierra y cuatro de asfalto. Yo me siento más cómodo en la tierra porque mis inicios fueron allí. Son rallys complicados: Azores, Canarias, Roma... No he competido en ninguno, el hándicap de no conocer contará pero hay que tirar con todo y tratar de adaptarse lo antes posible", comentó López.

El ganador de este campeonato junior europeo, un formato nuevo dentro de la competición, podrá disputar un rally de la siguiente edición con un coche de especificaciones World Rally Car, un primer paso hacia el objetivo de competir en el Mundial de Rallys.

"Si ganas este campeonato tienes una carrera con un World Rally Car, pero es pronto para pensar en eso. Hay que centrarse en el Europeo", finalizó Pepe López.