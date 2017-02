Lobato:"Mi ídolo es Freire, me hubiera gustado aprender más de él"

Madinat Zayed , 23 feb .- El español Juan José Lobato (28 años, Trebujena, Cadiz) disputa el Tour de Abu Dabi con la mente puesta en la Milán-San Remo del 18 de marzo, su gran sueño en el primer año con el maillot del Lotto Jumbo, la escuadra holandesa que confió después de tres "bonitos años" en el Movistar. Como Óscar Freire, su ídolo tres veces campeón mundial y de la San Remo, Lobato apostó por vivir la experiencia profesional en una escuadra holandesa.

El ciclista andaluz llega del reciente Tour de Dubai y en Abu Dabi pretende afilar un estado de forma que se vio mermado por una enfermedad en su debut con la escuadra holandesa.

"De momento hago una valoración muy positiva de mi nuevo equipo. Estoy contento con ellos y ellos conmigo. Es pronto para sacar conclusiones porque me puse enfermo y hube de tomar antibióticos. No sé cómo rendiré en Abu Dabi, pero afronto con ilusión los objetivos del año", señaló a EFE el ciclista gaditano.

Unas metas que pasan por las clásicas, empezando por la Milán-San Remo (18 marzo), la carrera de sus sueños, donde fue cuarto en 2014. Antes de la "classicissima" afilará la puesta apunto en la Tirreno Adriático (8-14 marzo).

"La San Remo es una carrera que me encanta. Este año me quiero centrar en las clásicas y espero llegar a disputarlas en las mejores condiciones. Mi nuevo equipo me ha inspirado mucha confianza y personalmente creo que puedo ser una buena opción para este tipo de carreras", señaló.

Su primavera estará repleta de retos que ilusionan a Lobato. Afrontará la Vuelta al País Vasco (3-8 abril) y luego una traca de clásicas con la Flecha del Brabante (12 abril), Amstel Gold Race (16) y Flecha Valona (19 abril), en las que espera "estar a tope para pelearlas". Cerrará el primer ciclo en el Tour de Romandía (25-30).

Los objetivos del corredor del Lotto Jumbo también pasan por tratar de pescar victorias al esprint. El gaditano no se arruga y se siente dispuesto a luchar al lado de los grandes velocistas del pelotón.

"Por supuesto que me veo disputando de tú a tú con lo mejores". Estamos preparando las llegadas al esprint, probando lanzadores... El equipo me apoya y lo veo posible", explicó

"No obstante", añadió, "hay otros compañeros que son más especialistas que yo en las llegadas masivas. Paso la montaña mejor que muchos esprinters y afronto con más garantías llegadas más duras, con perfil ascendente".

Admirador de Óscar Freire, triple campeón mundial y de la Milán San Remo, Juanjo Lobato está viviendo al igual que el excampeón cántabro la experiencia de militar en un equipo extranjero.

"Mi ídolo es Freire, él dio el paso para salir al extranjero. Fue un gran corredor, sabía buscarse la vida en carrera mejor que nadie. Me hubiera gustado aprender más de él", señaló con una sonrisa.

Lobato considera que la decisión de salir del Movistar y fichar por el Lotto Jumbo "es para mi una gran oportunidad, una buena opción para todos aquellos que se animen a seguir este camino. Hay que probar nuevos horizontes"

" De momento todo va bien, estoy aprendiendo inglés, pero necesito más tiempo para adaptarme. Hablo con todos y me hago entender, que es lo importante", explica.

Lobato recordó en la salida de la primera etapa del Tour de Abu Dabi en Madinat Zayed "los tres años bonitos pasados en el Movistar", y se mostró "agradecido a Eusebio Unzue y a todo el equipo por su apoyo. Les deseo mucha suerte", concluyó.