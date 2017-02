Jané asegura que Zoido no responde sus llamadas tras operación antiyihadista

Barcelona, 23 feb (EFE).- El conseller catalán de Interior, Jordi Jané, ha asegurado hoy que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no responde desde el 7 de febrero a sus llamadas directas e indirectas y a sus mensajes para "compartir información sensible" sobre los dos detenidos en Badalona por vinculación al yihadismo.

Ese día, la Guardia Civil detuvo en Badalona (Barcelona) a dos ciudadanos marroquíes que formaban parte de un grupo vinculado a la organización terrorista Dáesh, acusados de realizar actividades de captación, adoctrinamiento y financiación de yihadistas.

Durante una interpelación del PP catalán en el pleno del Parlament sobre políticas de seguridad, Jané ha "puesto en valor" cómo la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han "intercambiado mensajes esta semana a raíz de la notable y ejemplar actuación de Mossos y Guardia Urbana" en el incidente tras el robo de un camión de butano en la capital catalana.

En contraste, Jané ha aludido entonces a su falta de comunicación con Zoido: "Aún espero una llamada del ministro del Interior al respecto, que no ha respondido tampoco a la llamada de este conseller ni a llamadas directamente a su despacho, llamadas mediante los jefes de gabinete y mensajes desde el 7 de febrero a raíz de esas detenciones en Badalona".

"Es bueno que Gobierno y Generalitat compartamos e intercambiemos información policial y aún hoy espero la respuesta", ha afirmado.

"Desde el 7 de febrero aún no me ha respondido la llamada. Incluso se lo comenté el pasado viernes al delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, que me dijo que era un malentendido y que en 24 horas se solventaría. Pero van pasando los días", ha dicho.

El conseller ha relatado que sus llamadas y mensajes se deben a que debe "compartir información sensible" con el ministro Zoido. "Aún no lo he podido hacer. ¿Eso evidencia un buen clima de diálogo? ¿Eso es normal?", ha preguntado.

Del mismo modo, ha advertido al PPC de que "respetar es atender al conseller de Interior para hacer una Junta de Seguridad para dar a los Mossos competencias que el Estatut reconoce y que aún no tienen", para que la policía catalana "participe en el ámbito internacional en el que participa el Estado, pero no se les llama".

"¿Por qué no responden desde el Ministerio del Interior a nuestras peticiones? ¿Por qué no responden a nuestras llamadas?", ha recalcado Jané.