La IAAF autoriza a tres atletas rusos a competir como neutrales

Madrid, 23 feb (EFE).- La federación internacional de atletismo (IAAF) ha informado este jueves de que ha aceptado las solicitudes de los atletas rusos, la pertiguista Anzhelika Sidorova, la velocista Kristina Sivkova y el lanzador de martillo Aleksei Sokirskii para poder competir como neutrales, toda vez que su federación permanece suspendida por dopaje de Estado.

El grupo de trabajo independiente de la IAAF ha aprobado por unanimidad las solicitudes de Sidorova, Sivkova y Sokirskii, aunque su participación en competiciones internacionales como neutrales está pendiente de la aceptación por parte de los organizadores de cada campeonato.

Anzhelika Sidorova, de 25 años, fue campeona de Europa al aire libre y subcampeona mundial en pista en 2014, y campeona continental bajo techo en 2015. Kristina Sivkova, de 19 años, se colgó la medalla de bronce en las pruebas de relevos 4x100 de los Europeos de 2014.

Los tres deportistas podrán, por lo tanto, participar en marzo en los Campeonatos de Europa en pista cubierta, cuya inscripción se cierra este mismo jueves, y en la Copa de Europea de Lanzamientos.

La IAAF informa de que ha rechazado seis de las solicitudes recibidas y que está revisando otras que afectan a competiciones que se disputarán más adelante.

La federación rusa (RusAF) está suspendida desde noviembre de 2015 por dopaje de Estado. Sus atletas no estuvieron en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y no podrán competir ni en los Europeos en pista que se celebrarán en Belgrado este mes de febrero, ni en los Mundiales de agosto en Londres porque su posible readmisión no será antes de noviembre de este año.

La IAAF sí autoriza a los atletas rusos para competir a título individual si se han sometido a controles de dopaje independientes.