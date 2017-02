Gabi: Los 100.000 socios muestran el crecimiento del club y son su patrimonio

Madrid, 23 feb (EFE).- El capitán del Atlético de Madrid, Gabi Fernández, aseguró que la cifra de 100.000 socios alcanzada por el equipo rojiblanco muestra "el crecimiento" del club y de su afición, que es "el patrimonio" de la entidad y que espera que siga creciendo.

"Llegamos a los 100.00 socios, algo que todos soñamos alguna vez y se van cumpliendo objetivos. Es una cifra redonda para nosotros, que muestra el crecimiento de este club y el apoyo de la afición, que a día de hoy es el patrimonio de este club y ojalá siga creciendo", aseguró Gabi en una entrevista facilitada por el Atlético.

El centrocampista rojiblanco se mostró contento por que el socio número 100.000 sea un niño -Nicolás, de 3 años- ya que simboliza el "futuro" del Atlético y garantiza que la historia del club se vaya "reviviendo día a día" en el futuro.

"Para mí es un orgullo ver como la gente sigue enganchada al Atlético de Madrid. Para los niños que ven ahora ganar al Atlético es mucho más fácil, los niños que tienen 3 ó 4 años lo ven ganar, pero antes era mucho más complicado. Llegar a una cifra tan grande demuestra que la gente no solo ahora es del Atlético, sino que anteriormente había mucha gente", reflexionó Gabi.

Para el centrocampista madrileño su paso por el Atlético como jugador y aficionado marca su vida y su "forma de vivir".

"Me siento partícipe de este momento que vive el club, de estos 100.000 socios, al igual que mis hijos, que mis padres, que mi mujer. Me encantaría que toda la gente se sintiera así. El secreto de este club es que la afición siempre se han sentido partícipe de este equipo. Yo presumo muchísimo de afición y de lo que mueve, me gustaría que se sintieran orgullosos de este club", añadió.

El centrocampista rojiblanco dijo que el año va "muy bien" tanto en el plano institucional, como en el de la afición, como en el deportivo, aspecto éste último en el que animó a los aficionados a "disfrutar" del momento presente del equipo.

"Quizás ahora no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, pero cuando pasen más años vamos a ver que probablemente esta es la época más bonita que está viviendo el club y por qué no disfrutar de ella", dijo.

Respecto al encuentro del próximo domingo contra el Barcelona en el Vicente Calderón, Gabi calificó ese domingo como un día para "disfrutar" y "dejar todo en el campo" para engancharse a LaLiga Santander, en la que actualmente son cuartos, a cuatro puntos del tercero (Sevilla), seis del Barcelona y siete del Real Madrid, líder y con un partido menos.

"El domingo es un día para disfrutemos todos, para que dejemos todo en el campo, para que la gente se sienta orgullosa de nosotros y por qué no, ganarle al Barcelona y seguir peleando por esta Liga que seguimos ilusionados por ella", aseguró Gabi.

El capitán rojiblanco también se refirió al traslado la próxima temporada al estadio Wanda Metropolitano, que bajo su punto de vista responde a una "necesidad imperiosa" del club de ir "a una casa mejor".

"Necesitamos que la gente se identifique con ese estadio igual que lo ha hecho con el Calderón, que la gente empiece a arraigarse en ese estadio. Sé que puede costar tiempo, como nos costará a nosotros habituarnos al terreno de juego. Es natural, pero creo que era necesario y vamos a disfrutarlo todos mucho", afirmó.

El capitán rojiblanco agradeció a los aficionados su "esfuerzo día a día" para estar cerca del equipo y les quiso trasladar un mensaje de unión.

"Juntos somos más fuertes, lo hemos demostrado siempre. Que la gente se identifique con este equipo, con este club, así se consiguen las grandes cosas, y estamos en el camino corriendo. Siempre con la unión que nos ha caracterizado hemos conseguido grandes objetivos y estoy convencido de que lo mejor está por llegar", finalizó Gabi Fernández.