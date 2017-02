Francia apuesta por acelerar las negociaciones UE-México, dado el contexto

París, 23 feb (EFE).- El ministro francés de Economía y Finanzas, Michel Sapin, se mostró hoy a favor de acelerar las negociaciones para cerrar lo antes posible un acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y México, dado el creciente proteccionismo de la Administración estadounidense de Donald Trump.

"El contexto actual es una razón suplementaria para acelerar las negociaciones y concluirlas en las mejores condiciones", señaló Sapin a la prensa en la legación diplomática de México en París, donde fue condecorado con la Orden Mexicana del Águila Azteca.

Tras hacer alusión a los pronunciamientos del nuevo presidente estadounidense sobre su voluntad de limitar el alcance del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), señaló en declaraciones a los medios que dar un impulso a las negociaciones UE-México "es la mejor respuesta que se puede dar".

Sapin aseguró que en las actuales circunstancias "Europa no cambia, se afirma tal como es, un continente abierto, que quiere regulación y no un libre cambio destructor que no tenga cuenta de las cuestiones sociales o medioambientales, pero queremos que puedan comerciar".

En el discurso que hizo al ser condecorado por el embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, el ministro francés insistió en que "el proteccionismo no es la solución a nuestros problemas económicos".

También reiteró su defensa del "multilateralismo" y el rechazo de Francia a "todas las tentaciones de cierre" porque "nuestro ADN no es compatible".

México espera que el acuerdo con la UE pueda concluirse este año para que lo ratifique el Parlamento Europeo y pueda así entrar en vigor rápidamente mientras se desarrolla el procedimiento de ratificación en todos los Estados miembros de la Unión.

Su embajador en Francia aprovechó la condecoración para referirse a las dificultades de su relación con la Administración de Trump y en particular a la voluntad de Washington de revisar el TLCAN a la baja.

Gómez Robledo explicó que México está dispuesto a trabajar en una modificación del tratado, pero advirtió de que eso es "indisociable" de cuestiones como la seguridad y la inmigración, y también que la nueva configuración tiene que ser "beneficiosa para todos" y ofrecer garantías a las empresas.

Sapin hizo hincapié en las "profundas" relaciones entre Francia y México y en su "amistad bien sincera" que se traduce, entre otras, en unas relaciones comerciales que se han estrechado en los últimos años.

Así, recordó que los intercambios comerciales entre ambos países se han duplicado en cinco años para superar los 6.000 millones de euros en 2016 y que México es el segundo socio comercial en Latinoamérica de Francia tras Brasil.

También recordó que en México hay casi 550 filiales de empresas francesas que dan trabajo directamente a 110.000 personas.

La Orden Mexicana del Águila Azteca es la más alta condecoración que concede México a personalidades extranjeras, al margen de los jefes de Estado, y en el caso del ministro francés tiene que ver, en parte, por el papel que tuvo durante la visita a Francia del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en julio de 2015.