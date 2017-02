Fabricante nipón de airbags Takata vende filiales de componentes de aviación

Tokio, 23 feb (EFE).- El fabricante nipón de airbags Takata, que atraviesa una delicada situación financiera por el problema de sus dispositivos defectuosos, ha acordado la venta de sus filiales de componentes para aviones y coches de carreras, informó hoy EFE Dow Jones.

La empresa nipona venderá sus participaciones en la alemana Schroth Safety Products GmbH, junto con dos subsidiarias estadounidenses -Takata Protection Systems Inc y Interiors In Flight Inc- al grupo estadounidense de aviación TransDigm Group Inc (TDG), por un total de 90 millones de dólares (85 millones de euros).

Takata espera anotarse así una plusvalía extraordinaria de 5.000 millones de yenes en el actual ejercicio fiscal, que concluye el 31 de marzo, que destinaría en parte al pago de una parte del acuerdo de 1.000 millones de dólares alcanzado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el problema de sus airbags.

La compañía tiene que hacer frente a cuantiosos gastos por el defecto, entre la sustitución de los dispositivos en millones de vehículos en todo el mundo, las sanciones y la posibilidad de que los diversos fabricantes automovilísticos afectados por las mismas decidan no condonar parte de los costes derivados.

El fallo de los airbags de Takata, detectado en 2014, provoca que el dispositivo de seguridad pueda abrirse con demasiada fuerza y proyectar fragmentos a los ocupantes, y ha causado al menos 15 muertes en todo el mundo, once de ellas en Estados Unidos.