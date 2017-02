Dibaba: "Estoy totalmente capacitada para batir el récord"

Madrid, 23 feb (EFE).- La atleta etíope Genzebe Dibaba ha declarado, durante la presentación de la Reunión Internacional Villa de Madrid, que se encuentra "totalmente capacitada para batir el récord" mundial en la distancia de 1.000 metros.

"Estoy muy en forma y me veo totalmente capacitada para batir el récord", confesó la etíope, que es una de las principales deportistas que acude a la cita de este viernes en las instalaciones municipales del polideportivo Gallur.

"Intentaré también el récord de 3.000 metros al aire libre (ya tiene el de pista cubierta). Sé que es difícil, pero el de 1.500 era más difícil y lo conseguí", relató sobre futuros objetivos más allá de la reunión madrileña.

Con el "apoyo" de una familia de grandes deportistas, Dibaba espera mejorar la marca y sorprendió al desvelar que en agosto, en los Mundiales de Londres, "es posible que haga el 5.000 y el 10.000" ya que las distancias de 1.500 metros y 5.000 están muy juntas".

Se mostró "feliz con la medalla de plata" en 1.500 obtenida en los Juegos de Río de Janeiro, porque fue su "primera medalla olímpica".

El polaco Adam Kszcozt, favorito para llevarse el triunfo en la distancia de 800 metros, también desea que Genzebe Dibaba obtenga el récord. "Cruzaré los dedos para que lo consiga", afirmó el campeón continental, que confirmó su asistencia al Europeo de Belgrado.

"Participaré en el Europeo de Belgrado y Madrid es una preparación para ello. Me veo capacitado para conseguir la mejor marca mundial del año", explicó Kszcozt, confiando en sus posibilidades.

A pesar de encontrarse en forma, no descarta alguna sorpresa en el próximo campeonato de Europa, que se celebrará en marzo. "Si vas un segundo más lento tienes que decir adiós a la carrera. La pista cubierta es difícil. Puede haber sorpresas", confesó el corredor que por el momento no tiene previsto cambiar de distancia, aunque no descarta pasar al 1.500: "Por el momento continuaré en los 800 metros", concluyó el doble campeón de Europa.

En representación del equipo español a la cita acudió Eusebio Cáceres, campeón de España de longitud, quien piensa "sacarlo todo" pero no se mostró muy confiando en obtener medalla en el Europeo de Belgrado.

"Puede ser un poco pronto para realizar el campeonato", confesó el actual campeón de España de salto de longitud, aunque no tira la toalla e irá "a por todas" ya que sus sensaciones han ido mejorando. "Estoy empezando a encontrarme a gusto", confesó.

Al acto también acudieron el presidente de Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, la delegada de Cultura y deporte del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer y la concejala del Distrito de Latina -en el que se emplazan las instalaciones- Esther Gómez.