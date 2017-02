Chilavert es nombrado ciudadano ilustre de Asunción como "ídolo de ídolos"

Asunción, 23 feb (EFE).- El histórico arquero paraguayo José Luis Chilavert fue nombrado este jueves ciudadano ilustre Asunción por su trayectoria deportiva durante 25 años bajo el arco, aunque mucha de su fama se debe a haber sido el segundo arquero más goleador de la historia del balompié, con 62 tantos.

Chilavert recibió una placa con ese título del presidente de la Junta Municipal de Asunción, Hugo Ramírez, quien destacó como todo un acontecimiento compartir ese evento con el "ídolo de ídolos" del país sudamericano.

Por su parte, Chilavert, internacional con Paraguay en 74 ocasiones, declaró en el acto que ser condecorado como ciudadano ilustre de Asunción es como haber ganado un Mundial con la Albirroja.

"Como paraguayo esta distinción es el premio que me faltaba. A nosotros nos faltó la posibilidad de salir campeón del mundo con Paraguay, lo intentamos y estuvimos cerca en el mundial de Francia 98 y yo creo que este premio reúne todo y es como salir campeones del mundo con Paraguay, no tengo ninguna duda", dijo Chilavert.

Además, indicó que a lo largo de su carrera, en la que ha jugado en equipos de España, Francia o Argentina, siempre se sintió "orgulloso" de ser paraguayo.

"Los años pasan rápido, son 25 años de trabajo y haber recorrido el mundo siempre para mí ha sido un orgullo ser paraguayo y eso no hay que olvidarse. Nunca debemos olvidar nuestras raíces", afirmó.

Chilavert, que se inició en el fútbol desde pequeño en el Sportivo Luqueño, bromeó sobre su papel de "malo" que desarrollaba sobre el terreno de juego.

"Mucha gente te ve en la televisión cuando jugaba, peleando, discutiendo y eso, pero es una manera de manejarse dentro del terreno de juego. A mí no me gustaba perder a nada. Convengamos que con esta cara no se puede hacer el papel de bueno, tengo que hacer el papel de malo", reconoció.

También tuvo palabras para los jóvenes que buscan ganarse la vida en el mundo del fútbol, y para sus padres, a los que animó a dejar divertirse a los pequeños con el fútbol.

"Esta distinción llena de orgullo, para decirle a la gente joven, fundamentalmente a sus padres, un mensaje muy importante: no se quieran salvar si su hijo juega bien al fútbol y llevarle a la escuela de fútbol y exigirle responsabilidades a un niño. Déjenlo que se divierta, que cuando tenga la edad necesaria va a poder jugar al fútbol", señaló.

Tras el acto de entrega de la placa que le reconoce como ciudadano ilustre de Asunción, Chilavert habló con la prensa sobre la situación en la que se encuentra Paraguay en la liga sudamericana de clasificación para el mundial de Rusia 2018.

Paraguay, que se enfrentará a Ecuador en Asunción el próximo 23 de marzo, está clasificada séptima con 15 puntos, a cinco de Chile que es cuarta y ocupa el último puesto de acceso directo a la cita mundialista, principal objetivo de la Albirroja a falta de seis jornadas por disputar.

"Estamos complicados. Paraguay no depende de sí mismo, dependemos de los otros resultados. Al jugar con Ecuador en casa hay que ganar y ahí vamos a ver si estamos respirando o no. Después a Brasil le vamos a encontrar con un equipo bueno y hay que intentar. En el fútbol todo es posible cuando un grupo está unido", destacó Chilavert.

Chilavert, quien fue elegido mejor portero del mundo en varias ocasiones, jugó en los equipos argentinos San Lorenzo de Almagro y Vélez Sarsfield, el Real Zaragoza, el Racing de Estrasburgo francés, el Peñarol uruguayo y en los paraguayos Sportivo Luqueño y Guaraní; 25 años de carrera en los que ha anotado 54 goles a nivel de clubes.

Además jugó 74 partidos con la selección de Paraguay, en los que marcó 8 goles.