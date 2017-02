Blanca Manchón vuelve a competir diez semanas después de haber dado a luz

Sevilla, 23 feb (EFE).- Blanca Manchón, pentacampeona mundial de windsurf, participará en la XII Semana Olímpica Andaluza-XVII Trofeo Carnaval, que se disputará en la Bahía de Cádiz entre el 24 y el 28 de febrero, tan sólo dos meses y dieciocho días después del nacimiento de su primer hijo.

La regatista sevillana indica, en declaraciones que facilita su gabinete de comunicación, que su único objetivo en la bahía gaditana será "probar" y "volver a estar en contacto con la sensación" de competir porque "es evidente que esto es sólo el comienzo y queda mucho por hacer".

"El ginecólogo no me da el alta hasta los tres meses. He visto que otras compañeras esperaron seis o siete meses para volver. Yo he decidido escuchar a mi cuerpo. Noah nació el 6 de diciembre y siento que a mi interior aún le queda para que todo vuelva a su sitio, pero he decidido hacerlo así", añadió Manchón.

La deportista regresó a los entrenamientos en los primeros días de enero y programó su preparación para alcanzar un estado de forma óptimo en el Mundial de septiembre, aunque "todo va a depender de cómo" se vayan encontrando tanto ella como su hijo, "que desde el principio ha estado en algunos entrenamientos".

Manchón estima que "si las circunstancias son normales", puede "intentar entre las diez primeras en el Campeonato de Europa de mayo, que sería extraordinario. Es un objetivo muy ambicioso" pero está "muy motivada e ilusionada en esta nueva etapa", dijo.

"Tengo que recuperar el físico, la fuerza, sentir el material y la chispa de la competición. Aún noto que mis abdominales no están del todo cerrados pero esta nueva situación me proporciona un nuevo impulso que quiero disfrutar", precisó la sevillana.