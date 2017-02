Ander Mirambell contra el cambio climático

Madrid, 23 feb (EFE).- Königsee, Alemania. Los Alpes a mitad de febrero. 14 grados centígrados. En estas insólitas condiciones disputará a partir del viernes el Mundial de skeleton el español Ander Mirambell, que llegaba preparado para luchar contra la pista y contra sus rivales, pero no "contra el cambio climático".

"No hemos competido con temperaturas tan altas en toda la temporada", dijo Mirambell a Efe antes del último entrenamiento, inquieto ante los ajustes que deberá hacer en el material para cumplir con su objetivo de acabar entre los 20 mejores del mundo, en un deporte en el que en España solo hay tres licencias.

"Tengo cuatro juegos de cuchillas de diferentes formatos, pero todas para temperaturas bajo cero y para hielo muy duro. Si hace calor, la pista se diluye, las cuchillas penetran el doble y el trineo no se desliza", explicó el deportista.

A estas circunstancias se une el hecho de que la pista de Königsee, la más antigua del mundo (1968), "es muy corta, de solo 1.270 metros, por lo que el pilotaje tiene que ser perfecto porque no hay tiempo para corregir errores".

"No me gusta jugar con la fortuna. Tengo el material que tengo y haré lo que pueda para dar el máximo", dijo Mirambell

"Esto es un deporte al aire libre y todo influye. La temporada está siendo magnífica y estas altas temperaturas me rompen los planes, pero ni me preocupan ni me ponen presión extra, solo me obligan a tirar de experiencia", añadió.

Con doce curvas y una inclinación del 9,20 por ciento, la pista germana acogerá el viernes las dos primeras mangas; en la segunda de ellas saldrán primero los puestos del 20 al 1, "por lo que es importante estar en esos lugares para no pillar la pista muy mal", dijo Mirambell.

En la primera manga del domingo aún estarán todos los participantes, pero en la cuarta solo participarán los 20 mejores tiempos. "El reto es estar aquí y luego ya veremos", indicó el barcelonés, que fue olímpico en 2010 y 2014 y este año busca la clasificación para los Juegos de PyeonhChang 2018.

En la prueba de la Copa del Mundo disputada el pasado enero en Königsee Mirambell terminó decimoctavo.

La pelea por el título mundial está entre el letón Martins Dukurs, líder de la Copa, el surcoreano Sungbin Yun, segundo, y el ruso Alexander Tretiakov, campeón olímpico.