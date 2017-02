Zaza: "Estoy en un equipo que me da confianza"

Valencia, 22 feb (EFE).- Simone Zaza, delantero del Valencia, achacó hoy tras la victoria que consiguió su equipo ante el Real Madrid el buen momento que vive de cara a la portería rival y añadió que está en un equipo que le da confianza,

"Estos seis meses han sido difíciles para mí", señaló Zaza, que se estrenó como goleador el pasado domingo ante el Athletic y hoy repitió ante el Real Madrid.

El italiano fue el encargado de abrir el marcador con un meritorio tanto que logró al girarse y empalmar un buen servicio desde la banda.

"No había marcado ninguno así, pero alguno parecido, uno o dos en el Sassuolo. Este es distinto. Estoy feliz. He tenido un poco de fortuna, está bien", señaló.

Zaza dijo que, a diferencia del otro día, hoy sí celebró efusivamente el gol fue porque el domingo se lo guardó todo "dentro". "Las lágrimas del otro día eran de nerviosismo", señaló.

El italiano admitió que tras muchos meses sin jugar de manera continuada hoy se encontró muy cansado en el tramo final y por eso fue sustituido.

"A veinte minutos del final he sentido mucha fatiga. No podía jugar para ayudar al equipo, tenía un golpe en la tibia que me duele mucho, pero nada, estoy feliz por la victoria. Tenemos que seguir así", apuntó el delantero, que celebró el "increíble" ambiente que presentó el estadio.