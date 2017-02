La Volpe sugiere que el español Jémez llegó a México a vender humo

México, 22 feb (EFE).- El entrenador del América, el argentino Ricardo La Volpe, afirmó este miércoles que su colega del Cruz Azul, el español Paco Jémez, llegó a México "a vender humo", incluso con la aceptación de muchas personas.

"Que dejen de versos, de vender humo, porque el fútbol finalmente pasa por los jugadores. Es mi punto de vista, no quiere decir que tengo la razón", declaró el exseleccionador mexicano y ex entrenador de Boca Juniors a la cadena de televisión TDN.

"No me gusta hablar de los técnicos, porque tengo que tener un respeto sobre ellos, pero él vende humo. Siempre se nos puso acá en México y yo ahí me considero mexicano porque me hice como técnico acá, entonces él vende humo, les gusta. Les gusta ese vende humo", añadió.

El América de La Volpe y el Cruz Azul de Jémez se enfrentarán este sábado en el denominado Clásico Joven del fútbol mexicano.

Jémez solo ha conseguido una victoria con su equipo en siete jornadas del torneo Clausura.

El América es decimocuarto y el Cruz Azul ocupa el decimosexto puesto.