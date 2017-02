Puerto Vigo vigilará cumplimiento servicios mínimos y no tolerará "desmanes"

Vigo, 22 feb (EFECOM).- El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, ha advertido hoy de que velará por el cumplimiento de los servicios mínimos en la eventual huelga de estibadores convocada a partir del 6 de marzo, así como que no aceptará "desmanes".

López Veiga ha recordado, en declaraciones a los medios, que los servicios mínimos deberán ser del 50 % de rendimiento, no de efectivos que trabajen mientras dure la huelga.

Asimismo, ha avisado que "lo que no se va a tolerar de ninguna manera es un desmán".

"Si alguien es detenido, yo nunca retiraré una demanda, que nadie lo sueñe. Aquí se cumple la ley estrictamente, y la ley no cubre los actos vandálicos. No tengo noticias de que se vayan a hacer, pero por si acaso", ha dicho el presidente de la terminal viguesa.

Sobre el fondo de la convocatoria de la huelga, el decreto-ley de reforma del sector, López Veiga ha significado que el Gobierno "no tiene alternativa" más allá que acatar la sentencia de la UE que "dice que hay que introducir competencia".

Ha tachado de "disparate" que partidos políticos como PSOE o Ciudadanos "digan que no hay que cumplir una sentencia de la UE. Es inconcebible", y ha añadido que estas formaciones "no pueden decir que hay otra solución porque no la hay".