Ordets: "Mañana veremos si somos favoritos"

Jarkov , 22 feb .- El internacional ucraniano Ivan Ordets, futbolista del Shakhtar Donetsk, eludió el papel de favorito que se le presupone a su equipo en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Liga Europa que le enfrenta al Celta de Vigo tras el 0-1 de Balaídos.

"Es difícil decir si ahora mismo somos favoritos por el resultado del primer partido, mañana lo veremos. El Celta es un gran equipo, tiene jugadores muy buenos, y seguro que nos lo va a poner difícil", comentó el defensa en rueda de prensa.

Preguntado por qué es lo que más le preocupa del conjunto de Berizzo, respondió que "no me preocupa nada en concreto porque todo el equipo es fuerte, aunque a mí personalmente me gustó mucho Iago Aspas en el partido de Vigo".

"No creo que mañana salgamos a defender por el 0-1 porque ese no es nuestro estilo. El Shakhtar es un equipo de atacar, de tener el balón y dominar el partido. Si hacemos lo que sabemos y controlamos las contras del Celta todo saldrá bien", indicó.