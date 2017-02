Miguel Falomir, un experto en pintura italiana que lleva 20 años en el Prado

Madrid, 22 feb (EFE).- Miguel Falomir Faus, designado hoy candidato para sustituir a Miguel Zugaza como director del Museo del Prado, es experto en pintura italiana del Renacimiento y desde junio de 2015 ha ejercido como director adjunto de Conservación e Investigación del Museo.

Doctor en Historia del Arte y profesor titular, en excedencia, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, su propuesta de nombramiento como máximo responsable del Prado coincide con el 20 aniversario de su ingreso en este museo, que lo fichó en 1997 como jefe del Departamento de Pintura Italiana y Francesa (hasta 1700).

En todo este tiempo, según el museo, Falomir (Valencia, 1966) ha liderado "un importantísimo avance" en los estudios sobre las colecciones de pintura italiana del Renacimiento, a la que ha dedicado varios libros y más de una cincuentena de artículos publicados en Europa y Estados Unidos.

Además, ha promovido la restauración de importantes obras de Tiziano, Tintoretto, Veronese o Rafael y ha comisariado exposiciones dedicadas a Tiziano, Tintoretto, al retrato en el Renacimiento o al último Rafael.

Licenciado en 1989 en la Universidad de Valencia, con premio extraordinario, desde 1990 hasta 1993 fue becario en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Se doctoró en 1993 y entre 1994 y 1995 disfrutó de una beca Fullbright posdoctoral en el Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York.

El reconocimiento internacional en su ámbito de especialización le llegó con su nombramiento, entre 2008 y 2010, como Andrew Mellon Professor del CASVA (Center on Advanced Studies in the Visual Arts de la National Gallery de Washington).

Además, es miembro del Comitato Scientifico de la Fondazione Tiziano en Pieve di Cadore (Italia) y ha sido profesor invitado en las universidades de Údine en Italia y UCLA en Estados Unidos.

En 2015 accedió a la dirección adjunta de Conservación e Investigación del Museo en sustitución de Gabriele Finaldi, fichado por la National Gallery de Londres.

La dirección adjunta de Conservación e Investigación engloba las áreas y departamentos de conservación del Museo, enclavados en su Centro de Estudios en el Casón del Buen Retiro, así como la supervisión del programa de restauración de las colecciones.

Entre las exposiciones que ha comisariado destacan "De Tiziano a Bassano. Maestros venecianos del Museo del Prado" (Museu Nacional d'Art de Catalunya, 1997); y ya en el Prado "Una obra maestra restaurada. El Lavatorio de Jacopo Tintoretto" (2000); o "Los Bassano en la España del Siglo de Oro" (2001).

También "La restauración del emperador Carlos V, a caballo, en Mühlberg de Tiziano" (2001); "Tiziano" (2003); "Tintoretto" (2007), "El retrato del Renacimiento" (2008), "El último Rafael" (2012), "Las Furias: alegoría política y desafío artístico" (2014) y "Tiziano: Dánae, Venus y Adonis. Las primeras poesías" (2014).

Zugaza, que anunció su renuncia el pasado 30 de noviembre, ha destacado de Falomir su "alto grado de preparación y capacidad de liderazgo".

Uno de los principales retos que tendrá por delante como director del Prado será el bicentenario del museo, que se celebrará en 2019. La pinacoteca fue inaugurada un 19 de noviembre de 1819 con el nombre Museo Real de Pinturas.

Hoy es uno de los museos más importantes del mundo y el año pasado recibió en su sede más de tres millones de visitantes, un 12,50 % más que en 2015.