Marcelo: "Hemos encajado dos goles tontos y hay que aprender de los errores"

Redacción deportes, 22 feb (EFE).- Marcelo Vieira, defensa del Real Madrid, aseguró este miércoles que su equipo encajó dos goles tontos ante el Valencia y resaltó que esa fue una de las causas de la derrota de su equipo ante el Valencia por 2-1.

"Hemos entrado muy mal al partido. No hay excusa. Los culpables somos nosotros, hemos intentado crear, pero hemos encajado dos goles tontos y hay que aprender de los errores. Seguimos arriba pero hay que cambiar, no podemos entrar al partido así", afirmó en Movistar Plus

Asimismo, declaró que el choque era complicado porque el Valencia "tiene un gran equipo" que lo está pasando mal esta temporada y por eso era peligroso en un estadio "difícil con una afición que aprieta".

"Tenemos que aprender de los errores. Hay que seguir. Hemos hecho todo lo posible para por lo menos empatar el partido, pero hay que seguir", culminó.