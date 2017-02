Hierro: "A competitividad no nos puede ganar nadie"

Oviedo, 22 feb (EFE).- El técnico del Real Oviedo Fernando Hierro no quiere pensar en la racha de victorias del conjunto carbayón, que ha sumado 15 de los últimos 18 puntos en juego, y centra su trabajo en que al equipo no le gane nadie en "competitividad", algo que espera reflejar en la visita de los azules a Reus, próximo rival de los azules.

"Si no igualas al rival en competitividad es muy difícil conseguir nada porque la categoría tiene un alto porcentaje de balones parados, transiciones y demás, y en esa intensidad no te puede ganar nadie ni en casa ni fuera. El rival pude tener genialidades o entender mejor el partido, pero no ganarte en eso", ha comentado el entrenador carbayón.

Para Hierro, no es momento de mirar la clasificación, aunque confía en que su particular liga tenga un mes más de competición -el de playoff-, objetivo que pasa por salir en Reus con "ilusión" y "mentalidad ganadora" y pensar sólo en el partido que toque cada semana.

"Los resultados positivos te ayudan a creer en ti, y estamos sumando muchos puntos..., pero eso en Reus no nos valdrá de nada. Nosotros borrón y cuenta nueva, nos olvidamos de lo que hemos conseguido, que ya lo tenemos, y nos centramos en el rival que toque", apunta el malagueño.

El ex futbolista está contento con su equipo, al que define como un bloque "fuerte" que "progresa" y que "quiere seguir mejorando", y ha ensalzado las virtudes del Reus, club al que considera "atrevido" en su juego y del que destaca el largo tiempo que lleva trabajando con su entrenador.

"El Reus tiene mucho inicio de juego, asume riesgos, juega bien y le gusta tener la posesión del balón. A partir de ahí trabajaremos con los jugadores todo aquello en lo que podemos hacerles daño y también lo que tengamos que defender, las claves del partido. Olvidamos las rachas y pensamos solo en ese viaje", apunta el propio Hierro.

El técnico no le da especial importancia a jugar de viernes ya que, matiza, eso es algo que le toca "todas las semanas a alguien" y en este caso pilla en "igualdad de condiciones" a ambos equipos, que jugaron de domingo la pasada jornada.

"Debemos prepararnos bien, es la vida del deportista y esta es una liga igualada en la que hay que adaptarse. Son dos días menos de recuperación, pero también para ellos y vamos a competir de la misma manera", señala el entrenador, que se muestra contento con la adaptación de los fichajes y las "facilidades" que han dado los veteranos para entender la competencia.

Hierro ha explicado las ausencias de jugadores como Christian y Lucas Torró en la sesión de hoy, que, por golpes y diversas molestias, han trabajado en el gimnasio pero que cuentan para el choque del viernes, convocatoria en la que solo causará baja por lesión Jonatjan Vila.