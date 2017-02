Fonseca: "No podemos pensar que la eliminatoria está resuelta"

Jarkov , 22 feb .- El entrenador del Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca, aseguró este miércoles que, pese al 0-1 logrado por su equipo en Balaídos, la eliminatoria contra el Celta de Vigo "no está resuelta", pues, a su entender, el conjunto dirigido por Eduardo "Toto" Berizzo tiene "calidad suficiente" para remontar ese resultado.

"No podemos pensar que la eliminatoria está resuelta porque no es así. Sabemos de lo que es capaz este Celta", apuntó en rueda de prensa el técnico luso, quien recordó que el equipo español ha marcado en todos los partidos que ha jugado a domicilio en la fase de grupos de la Europa League.

"El Celta va a luchar hasta el último minuto para tratar de darle la vuelta a esta eliminatoria. Es un equipo muy peligroso, muy fuerte, por eso vamos a tener que estar a nuestro mejor nivel para superarle", comentó.

Ferreira considera que su equipo debe ser "fiel" a su estilo: "Somos un equipo fuerte en la estrategia y al que le gusta llevar la iniciativa en el juego, y eso mañana no debe cambiar. He visto el campo y está bien, no hay excusas".

Finalmente, el entrenador del Shakthar, que ha convocado a 26 futbolistas, confirmó que el delantero argentino Facundo Ferreyra no llegará al partido, "se encuentra en la fase final de su recuperación".