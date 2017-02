Antonio Reguero, el "Braveheart" de Finlandia

Madrid, 21 feb (EFE).- Antonio Reguero defiende la portería del RoPS Rovaniemi de Finlandia, un equipo de la región de Laponia, al norte del país escandinavo, donde el frío es el rey de la climatología y donde un hombre se abre paso a base de paradas después de una larga trayectoria en la que convivió con la ilusión del Real Madrid, con el largo viaje por equipos de Segunda División B, con el rechazo de Tailandia y con la emoción de Escocia.

Con 34 años, Reguero vive una segunda juventud en un club que llegó a disputar la previa de la Liga Europa y que está muy conforme con el trabajo de un futbolista que inició su sueño de trabajar bajo una portería cuando sólo tenía 7 años. Con esa edad, su padre, en una casa de campo cerca de Madrid, probó las habilidades de su hijo tirándole balones entre dos torretas. Ahí le entró el gusanillo.

EL REAL MADRID: CASILLAS, DIEGO LÓPEZ Y LOS GALÁCTICOS

Fue su progenitor quien le llevó al Villa Rosa, un pequeño club del barrio de Hortaleza y desde el que dio el salto a la cantera del Atlético de Madrid. Pero el club de sus amores era el Real Madrid y, cuando le llamó casi nada más llegar a la entidad rojiblanca, no dudó en marcharse. Y, entre los 9 y los 20 años, formó parte de la cantera madridista.

"Mi generación es la de 1982. No fue muy prolífica. Unos cuantos jugaron en Primera, por ejemplo Portillo. A los porteros nos entrenaba Manolo Amieiro, que descubrió a Casillas. Me juntaba dos veces a la semana con Casillas, Codina, Adán y Diego López. Conviví con los porteros que están en la elite", dijo en una conversación con EFE.

Reguero fue escalando por los filiales madridista e incluso llegó a debutar con el primer equipo. Fue en un amistoso, justo después de que el club blanco ganara su novena Copa de Europa. Durante un tiempo, dos días a la semana se ejercitaba con la generación de los galácticos.

"Estaba con Figo, Zidane, Raúl, Roberto Carlos... en youtube hay un vídeo en el que salgo entrenando con ellos. Mis compañeros en Finlandia me preguntan qué hago aquí después de haber jugado con todos estos. Pero el fútbol da muchas vueltas. El sueño de jugar en Primera en España no se ha cumplido pero no me puedo quejar".

"Ese último año, 2003, estuve en la charla del presidente y de Jorge Valdano en el vestuario de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid. Me veía ahí con 18 años y preguntándome qué hacía allí con todas esas estrellas. Siempre hay algunos más majetes, otros más callados... Roberto Carlos nos trató muy bien y Zidane era muy callado, pero cuando saltaba al campo era un fenómeno".

Después de aquellos días llenos de sueños, se marchó al Villarreal, donde fue tercer portero de aquel equipo en el que Juan Román Riquelme dejó su sello para alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones. Luego, tuvo que irse y comenzó su viaje por España. Orihuela, Alicante, Mazarrón, Lanzarote, Racing Ferrol y Gandía enseñaron a Reguero a competir en la Segunda División B.

"Tuve la suerte de vivir una Segunda División B muy buena. No pasé problemas económicos. Sólo en Lanzarote estuve seis meses sin cobrar. Por suerte, eso no lo viví más veces. Pero creo que podía dar más de mí mismo y en un momento dado, decidí marcharme".

EL RECHAZO DE TAILANDIA, LA PUERTA ABIERTA DE ESCOCIA

Reguero se fue con una oferta para jugar en Tailandia. Viajó a Bangkok con otro español, José Galán. Cuando estaban en el aeropuerto del país asiático, se enteraron de que no podían fichar por su club de destino porque había cambiado la norma de extranjeros.

Entonces, recibió una llamada de un ex compañero del Alicante que jugaba en el Brighton de la Segunda División inglesa. Había posibilidades de establecerse en suelo británico y allí fue sin pensarlo. "Me iba a presentar a dos o tres agentes que conocía para ver si caía la breva. Antes hice una parada en Hong Kong y allí estuve entrenando. Después, fui a Inglaterra".

Tras probar con un equipo de la League One, en la que, asegura, hay salarios de hasta 2.000 libras semanales, fue rechazado y decidió volver a España. Sin embargo, casi cuando estaba en el aeropuerto, una llamada cambió su vida. Otro representante le dijo que había una opción de jugar en el norte de Escocia.

El equipo que le eligió fue el Inverness. Un par de días a prueba bastaron para quedarse. Allí se estableció Reguero, cerca del Lago Ness, en un lugar mágico y en un país en el que vivió experiencias magníficas también en otros equipos como el Ross County, el Kilmarnock y el Hibernian. Reguero tocó techo deportivamente jugando en algún templo del fútbol como Celtic Park. Y, además, conoció a su futura esposa.

"Inverness es mágico. Pero comencé mal. Me rompí el dedo la primera semana. El equipo iba mal, estábamos casi abajo y el portero se lesionó en la cuarta jornada. Entonces empecé a jugar y tuvimos una racha de 9 partidos sin perder, la portería a cero, ganamos en el campo del Celtic, algo que nunca habíamos hecho. Y al Rangers en Copa 0-3... la experiencia de Inverness es inolvidable".

En Escocia sólo sufrió por la comida, nada que ver con la española. Tuvo algún desbarajuste con las cosas que hacen al revés que en otros países occidentales, como conducir, pero sobre todo disfrutó de la amabilidad de un pueblo que traslada su educación a unos campos de fútbol muy apasionados.

"La mayoría de los estadios están casi siempre llenos. Hay mucha pasión pero no hay peleas. En un derbi como el Inverness-Ross County acababan los 90 minutos y todos amigos. No hay esa violencia que a veces se ve en el fútbol. Lo viven de manera espectacular".

En Escocia también vivió alguna anécdota. Descubrió la peculiaridad del terreno de juego del Dundee United, que tiene medio campo en cuesta, con una bajada que hace difícil defender el resultado. A Reguero, le marcaron tres goles en siete minutos de un partido loco que acabó 4-4. "Esa cuesta influye muchísimo", recuerda.

Pero su mejor recuerdo lo vivió en Celtic Park. El estadio del Celtic deja huella. Ya lo dijo Gerard Piqué, que es el lugar más increíble donde había jugado en Europa. Y, allí, Reguero vivió un día especial.

"Una temporada jugué en ese campo la penúltima jornada. El Celtic necesitaba un punto para ganar la Liga. El estadio estaba lleno, 55.000 personas. Llegamos al descanso 0-0. Al final nos metieron cuatro, Samaras -actual jugador del Zaragoza- me hizo un roto y, tras el segundo gol, pensé que era el momento de disfrutar. La afición botando, cantando, algo increíble. No he visto nada igual", explica.

FINLANDIA, EL PAÍS DEL FRÍO

Después de un año en el Hibernian en el que apenas jugó, decidió volver a España. Se quedó sin equipo y se convirtió en el entrenador de porteros y en el segundo técnico del Guadalajara. Otra vez volvió a Segunda B, a un club que luchaba por no descender, con muchas destituciones y con problemas económicos. Coincidió incluso con el entrenador David Vidal. Y cuando creía que su carrera había llegado a su fin, llegó una llamada inesperada desde Finlandia.

Un agente le comentó la posibilidad de enrolarse en el RoPS Rovaniemi, que iba a jugar la previa de la Liga Europa y, de nuevo, Reguero no lo dudó e hizo las maletas. Aunque no se clasificó para la competición continental después de eliminar al Shamrock Rovers y de perder contra el Lokomotiv Zagreb, se estableció en el país del frío.

"Me ofrecieron renovar y aquí estoy. Ahora estamos de pretemporada. Hay -16 grados y está todo nevado. He tenido la suerte de que no soy friolero. Me adapto muy bien. Mi cuerpo responde mejor al frío que al calor. Ahora, con estas temperaturas, jugamos y entrenamos en cubierto en unos pabellones que están muy bien".

En Finlandia, Reguero se ha encontrado a un pueblo que, de primeras, es distante. Es el carácter del finlandés, que, sin embargo, con el tiempo se deja querer. "Me recuerdan a la gente del norte de Escocia y me gusta. Aunque esté por aquí perdido, estoy muy bien. Es el lugar perfecto para concentrarse en el fútbol.

Pero una de las cosas que más ha sorprendido a Reguero de Finlandia es la educación. El sistema educativo del país escandinavo está por encima del español y lo nota. Sobre todo en la aplicación de la lógica para reconocer errores antes que el castigo.

Por eso, y por otras muchas más cosas, Finlandia siempre saca más nota que España en las evaluaciones educativas.

Eso no pasa desapercibido para Reguero, que también alaba la seriedad a la hora de pagar, el orden y la ausencia de "triquiñuelas" y de pícaros que buscan el beneficio. "Me gusta muchísimo el fútbol y sería jorobado para mí no seguir viviendo esta experiencia. Ahora mismo en España es difícil encontrar sitio, hay muchos porteros y es complicado".

Tal vez Reguero esté disfrutando de sus últimos años como profesional. Aquel chaval que soñó con jugar en el Real Madrid, que se recorrió media geografía española y que tuvo que salir a Escocia para triunfar a base de lucha, es feliz. Esa lucha es la misma que la de William Wallace, que con corazón y coraje intentó la independencia del país británico. Ahora, el "Braveheart" de Finlandia pelea rodeado de frío. Seguro que consigue ganar.